Тимчасовим очільником Укроборонпрому став Олег Гуляк

Раніше Олег Гуляк був радником гендиректора з питань військового співробітництва. Екскерівника Укроборонпрому Германа Сметаніна Рада сьогодні призначила міністром стратегічних галузей промисловості.

Олег Гуляк тимчасово очолюватиме Укроборонпром. Таке рішення ухвалила Наглядова рада концерну після того, як колишнього керівника Германа Сметаніна було призначено Міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

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Що відомо про Олега Гуляка

Відомо, що з липня 2024 року Олег Гуляк працював радником генерального директора з питань військового співробітництва Укроборонпрому, зміцнюючи зв’язки компанії із Силами оборони.



Олег Гуляк у Збройних Силах України з 1993 року. Розпочинав свою військову кар’єру на посаді заступника командира розвідувальної роти аеромобільної дивізії. Учасник російсько-української війни. У 2021 – 2024 роках – командувач Сил логістики Збройних Сил України.



Його багаторічний військовий досвід та управлінські якості наразі є незамінними для вирішення тих задач, які стоять перед Укроборонпромом,

– йдеться у повідомленні концерну.

Водночас у найкоротші терміни Наглядовою радою буде оголошено підбір на посаду генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".