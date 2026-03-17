За методикою Сталіна: у Кремлі розкрили план колонізації окупованих територій України

Внєшекономбанк разом із Єдиним інститутом просторового планування підготували "плани з розвитку" Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Окупаційна влада має на меті переселити на ТОТ майже 114 тисяч росіян та розвивати туризм.

Про це пише російське видання "Вєдомості".

Які плани розвитку представила Росія?

Російське вище керівництво розробило 15 генеральних планів для тимчасово окупованих територій чотирьох областей України, серед них – Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська. Вони передбачають збільшення чисельності населення на 67 100 осіб.

Крім того, розроблено ще 10 проєктів планування території, які додатково дозволять збільшити кількість мешканців на 46 700 осіб.

Окупаційна влада має на меті збудувати на ТОТ понад 13 мільйонів квадратних метрів нових житлових будинків, більш ніж 140 дитячих садків, десятки шкіл, близько сотні амбулаторій та поліклінік.

Додатково планується будівництво та реконструкція 3270 кілометрів доріг, близько 430 кілометрів залізниці та 19 станцій, а також створення морських марин та причалів і модернізація чотирьох аеродромів.

Також ворог планує відкрити 25 індустріальних парків, 8 машинобудівних підприємств, 15 заводів з виробництва будівельних матеріалів, 6 об'єктів видобувної промисловості та підприємства для переробки териконів.

Аби реалізувати усі задумані плани та проєкти влада планує залучити 225 400 осіб.

Водночас у Кремлі збираються розвивати туризм на тимчасово окупованих територіях України, й планують до 2044 року залучити близько 9,4 мільйона туристів.

Важливо! Президент України Володимир Зеленський категорично відмовився від територіальних поступок Росії в обмін на мир. Він наголошує, що перемога для України – це незалежність та повернення кордонів 1991 року.

