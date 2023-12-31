У Донецьку голос Януковича закликав чинити спротив окупації: промовисте відео від партизанів
Джерело:"Жовта стрічка"
Представники руху опору не дають окупантам розслабитись. Зокрема, 31 грудня там пролунало специфічне привітання з Новим роком та заклик до спротиву.
Активісти руху "Жовта стрічка" привітали жителів тимчасово окупованого Донецьку із Новим роком. Вони закликали чинити спроти російській агресії.
Дивіться також Минуло три місяці після атаки: як зараз виглядає будівля штабу Чорноморського флоту
Вони розмістили портативні колонки
Активісти руху "Жовта Стрічка" розмістили портативні колонки поблизу ринку в Донецьку
Я катєгорічєскі протів за втарженія расійськой федерациї в Україну... хочу поднять етот келих за "Жовту Стрічку".... Донбас порожняк не гоніт,
– пролунало із них.
Активісти використали штучний інтелект для створення голосу Януковича. Привітання включили дистанційно.
Донецьк привітали з Новим роком: дивіться відео
Рух опору на окупованих територій: останні новини
- Україна влітку завдала удару по штабу Чорноморського флоту Росії. Партизани показали, як виглядає будівля через три місяці після атаки. Партизани руху "Атеш" розповіли, що КПП біля штабу досі працюють. Так само з боку моря чергують солдати.
- Агенти партизанського руху "Атеш" провели комплексну розвідку в Євпаторійському районі. Вони зафіксували низку військових об'єктів, а також встановили, що окупанти посилюють морську лінію оборони. Партизани зазначили, що до деяких місць було вкрай важко дістатися, адже вони посилено охороняються.
- 15 грудня, партизани підірвали російський потяг у тимчасово окупованому Мелітополі. Постраждали і тепловоз, і вагон, і залізничне полотно. Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова. Іван Федоров зауважив, що останні два дні досить-таки неприємні для ворога.