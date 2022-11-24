Невдовзі Крим увійде до української електромережі, – Кім

Попри складну ситуацію в українській енергетиці, Україна не збирається здаватися. Ми обов'язково все відновимо та відбудуємо. Ба більше, вже заговорили про підключення тимчасово окупованого Крим до української електромережі.

Про це заявив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що треба лише трохи почекати.

Важливо Біля Балаклави, Севастополя і Євпаторії – "бавовна": показуємо на карті

Більше деталей Кім, на жаль, не розкрив. Однак він впевнений, що найближчим часом Крим долучиться до української електромережі. Також він додав, що наразі продовжується заживлення населених пунктів Миколаївщини.

Що раніше казали про звільнення Криму

Зауважимо, що низка західних військових експертів прогнозують зупинку контрнаступу ЗСУ взимку. Проте з цим не погоджуються у військовому керівництві України. Іронічну відповідь опублікували 20 листопада у Міністерстві оборони України. Вони дорікнули аналітикам незнанням ситуації в Криму.

Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через морози взимку, напевно, ніколи не засмагали в січні на південному березі Криму,

– зазначили у Міноборони.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що Владімір Путін та його представники не пропонували Україні зробити паузу у війні. Відтак, Єрмак натякнув на підготовку до звільнення Криму.

Що про це думають експерти

Політичний аналітик та журналіст із США Армен Чібухчян вважає, що звільнити Крим буде простіше, ніж Донеччину та Луганщину.

На думку заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова, повернутися до Криму нашим військовим вдасться до кінця грудня 2022 року.

Зверніть увагу – як ЗСУ можуть деокупувати Крим: дивіться відео