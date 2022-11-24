Time назвав 100 головних фотографій року: більшість з них про війну в Україні

Важкий та кривавий 2022 рік по трохи добігає кінця. Він відзначився великою кількістю доленосних подій, які назавжди змінили життя багатьох людей.

Фоторедактори журналу Time відібрали 100 головних фотографій року, що минає. Як не дивно, більшість світлин показують війну Росії проти України.

Важливо "Її особиста війна": Олена Зеленська постала на обкладинці журналу Time

Жителі Києва 24 лютого залишають місто після російських та білоруських ракетних ударів.



Затори на виїзд з Києва 24 лютого / Фото П'єра Крома

Дизайнер Георгій Кебурія прощається зі своєю дружиною Майєю та дітьми. Родина чоловіка сідають у потяг до Львова на Одеському залізничному вокзалі.



Чоловік прощається з родиною / Фото The Washington Post

Російські окупанти після успішного контрнаступу ЗСУ 11 вересня втекли з міста Ізюм, що на Харківщині. На фото – поле, вкрите воронками від обстрілів, неподалік Ізюма.



Дорога на Харківщині / Фото AP

Цивільні сидять у вагоні евакуаційного потяга з Покровська 28 вересня.



Цивільні тікають з Покровська / Фото The New York Times

Попри підписану зернову угоду, Росія у кращих традиціях країни-терористки обстріляла зерносховище. На фото – палаюче зерно у селищі Засілля.



Окупанти обстріляли зерносховище / Фото The Washington Post

Сергій, батько підлітка Іллі, плаче над мертвим тілом свого сина у Маріуполі, 2 березня. Ілля був смертельно поранений, коли грав у футбол. Вибухівка впала на спортивне поле біля школи.



Батько вбитого Іллі над тілом свого сина / Фото AP

Які ще світлини потрапили до матеріалу Time

Крім кривавої війни, яку розпочала Росія проти України, 2022 рік запам'ятався й іншими подіями, серед яких:

одне з перших зображень з космічного телескопа "Джеймс Вебб",

світлини протестів в Ірані після смерті Махси Аміні,

знімок тисняви на Геловін у Сеулі,

труна королеви Єлизавети ІІ у катафалку.

Додамо, що раніше президент Володимир Зеленський очолив рейтинг TIME100. Читачі журналу вважають його найвпливовішою людиною 2022 року. Також до трійки лідерів увійшли колишній прем'єр Британії Борис Джонсон і мільярдер Ілон Маск.

Цікаво – Олена Зеленська з'явилася на обкладинці Time зі своєю історією: дивіться відео