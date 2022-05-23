Time опублікував список 100 найвпливовіших людей 2022 року: текст про Зеленського написав Байден

Впливовий журнал Time оприлюднив список сотні найвпливовіших людей світу. Серед них і Президент України Володимир Зеленський. Текст про українського лідера написав чинний президент США Джо Байден.

Текст про Володимира Зеленського написав Джозеф Байден, який зараз обіймає посаду президента Сполучених Штатів Америки. Він написав короткий есей про українського президента, підкресливши його стійкість та хоробрість.

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За словами Байдена, Володимир Зеленський є прикладом невблаганної рішучості та стійкості духу, цілеспрямованості та віри у свободу свого народу.

Народи вільного світу, натхненні прикладом президента Зеленського , є більш згуртованими, рішучими та цілеспрямованими, ніж будь-коли в останній пам’яті,

– написав Байден.

Повний текст про Володимира Зеленського від Байдена:

Коли Володимир Путін розпочав свою жорстоку війну проти України і українцям потрібен був їхній лідер, слова Володимира Зеленського лунали світом: "Президент тут".

У президенті Зеленському народ України має лідера, гідного їхньої хоробрості та стійкості , оскільки громадяни по всій країні — власники магазинів і солдати, кравці та водії вантажівок — борються за свої домівки та свою свободу. Кожного разу, коли ми говоримо, я чую в голосі президента Зеленського невблаганну рішучість людини, яка глибоко вірить у свій обов’язок перед своїм народом і щодня виконує урочистий обов’язок вести свою націю у цю темну й важку годину.

Народи вільного світу, натхненні прикладом президента Зеленського, є більш згуртованими, рішучими та цілеспрямованими, ніж будь-коли в останній пам’яті. За підтримки США та наших союзників і партнерів він залишив свій слід в історії та довів світові, що Україна протримається довго, а її народ у кінцевому підсумку реалізує демократичне майбутнє, якого вони давно бажали.

Головний агресор світу Володимир Путін теж потрапив у список Time. Про цього писав російський опозиціонер, який зараз перебуває в ув'язненні Олексій Навальний. Опозиціонер зазначив, що істинна місія Путіна – давати уроки всім: від світових лідерів та науковців до звичайних людей. Навальний додав, що шлях, який починається з невеликих фальсифікацій виборів, завжди закінчується диктатурою, а диктатура завжди призводить до війни.

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