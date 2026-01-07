На фронті загинув син одеського художника Тимофій Ануфрієв: він був бійцем РДК
- Тимофій Ануфрієв, син одеського художника, загинув на фронті, воюючи в складі Російського добровольчого корпусу.
- Він був нагороджений медаллю "За сприяння військовій розвідці України" та брав участь у численних бойових операціях.
На фронті в Україні загинув Тимофій (Еней) Ануфрієв – син відомого одеського художника-концептуаліста Сергія Ануфрієва та арткураторки Катерини Чалої. Після початку вторгнення він приєднався до лав Російського добровольчого корпусу (РДК).
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Російський добровольчий корпус.
Тимофій Ануфрієв загинув на фронті
Тимофій Ануфрієв брав участь у численних бойових операціях РДК: зокрема в штурмах, зачистках і захопленні полонених.
Військовий був нагороджений медаллю "За сприяння військовій розвідці України".
Винятково розумна і освічена, відкрита і добра людина, він прагнув приносити користь Корпусу не тільки в бою, а й за його межами,
– розповіли в РДК.
Відомо, що Тимофій Ануфрієв народився в Москві, виріс в Одесі й мав російське громадянство.
Початок повномасштабної війни припав на його перший курс університету в Санкт-Петербурзі, де він вивчав філософію. Після 24 лютого Тимофій залишив Росію, виїхав до Сербії, а згодом приєднався до Російського добровольчого корпусу.
За словами військових, йому було гидко дивитися на те, як більшість його оточення в Росії вдає, ніби нічого не відбувається.
"Выбор есть всегда", – считал Эней, и сделал выбор, продиктованный честью. Весь свой боевой путь он провёл штурмовиком – на самой опасной работе на войне,
– йдеться в дописі.
Вони віддали життя за Україну
На фронті загинув воїн з Кривого Рогу Андрій Моторний. Відомо, що 50-річний військовий захищав Україну на Херсонському напрямку.
Юрій Мігашко, фахівець компанії Starlight Production, віддав життя під час виконання бойового завдання на Сумському напрямку. До лав Сил оборони України він приєднався у березні 2022 року. У цивільному житті працював постановником на Новому каналі.
За Україну віддав життя 22-річний Владислав Михайлов, військовий з Кіровоградщини. Він загинув під Куп'янськом, виконуючи службові обов'язки.