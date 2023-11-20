Загинув за Україну: у Київській області прощатимуться з військовим Тимофієм Ляшенком

Україна щодня втрачає у боротьбі проти російських загарбників своїх найкращих людей. Так, 20 листопада стало відомо, що загинув старший солдат Тимофій Ляшенко.

Захисник помер у лікарні у Черкасах, де проходив лікування після отриманих поранень на війні. Це сталося 16 листопада 2023 року.

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Тимофій Ляшенко загинув у боротьбі проти окупантів

Міський голова міста Бровари, що в Київській області, Ігор Сапожко розповів, що Ляшенко був старшим солдатом та старшим водієм кулеметного взводу стрілецького батальйону.

Військовий, борючись за незалежність України, отримав поранення на фронті, після чого, його доправили до медичного закладу у місті Черкаси. На жаль, життя військового обірвалося через значні травми, які він отримав.

Щирі співчуття рідним та близьким Тимофія Олександровича… Вічна памʼять Захиснику!

– написав Сапожко.



Тимофій Ляшенко загинув від поранень на фронті / Фото з телеграм-каналу Ігоря Сапожко

Міський голова Броварів також розповів, що відспівування та поховання військового відбудеться 20 листопада, об 11:30 на Алеї слави на цвинтарі у місті.

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