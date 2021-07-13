Як ви дивитиметесь в очі онкохворим, – Тимошенко і Стефанишина влаштували перепалку
Джерело:PavlovskyNews
Народна депутатка з "Голосу" Ольга Стефанишина влаштувала перепалку з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко. Конфлікт стався через критику законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.
Стефанишина попросила Тимошенко не маніпулювати фактами. А натомість – прочитати законопроєкт.
Читайте також Ми не готові до легалізації канабісу, – Верещук виступила проти президентського закону
Чому відбулась суперечка
"Якщо в Україні на кожному подвір'ї почнуть вирощувати марихуану, вона продаватиметься біля шкіл, біля інших навчальних закладів", – сказала Тимошенко.
Після цього Стефанишина заявила, що лідерка "Батьківщини" знущається з людей і саме через неї тяжкохворі пацієнти не отримуватимуть ліки.
Як ви дивитиметесь онкохворим людям в очі. Ви просто з них знущаєтесь,
– запитала нардепка з "Голосу".
Вона заявила, що Тимошенко не читала закон і "страшно маніпулює людьми, їхніми життями".До речі! "За" відповідний законопроєкт проголосували 18 парламентаріїв від "Голосу" і 0 від "Батьківщини".
Депутатка з "Батьківщини" відзначила, що Стефанишина проголосувала за легалізацію марихуани. Натомість остання наголосила, що насправді проголосувала за ліки на основі медичного канабісу: "Мені шкода людей".
Тимошенко посварилась зі Стефанишиною у Верховній Раді: дивіться відео "Цензору"
У Раді не проголосували за легалізацію медичного канабісу
- Верховна Рада не підтримала законопроєкт №5596. Він передбачає легалізацію канабісу для застосування в медичних та наукових цілях.
- За відповідне рішення проголосували лише 184 нардепи.
- Препарати на основі конопель можуть врятувати від болю щонайменше 2 мільйонів хворих українців.
Марихуана у світі / Інфографіка 24 каналу