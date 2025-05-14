Без королів: як американці прагнуть повернути свободу

Було захопливо пройти маршем на мітингу "Без королів" у Філадельфії разом з друзями та приблизно 100 тисячами людей. На сцені я скандував: "Без королів – свобода" і намагався пояснити три речі, які може означати це гасло чи ця послідовність.

Про це заявив Тімоті Снайдер, інформує 24 Канал.

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1. Логіка

Ми не хочемо королів – чи автократів або олігархів, – бо вони представлятимуть самих себе, свої родини чи тих, хто їх фінансує, а не нас, народ. Вони позбавлять нас не лише прав, а й функціональності нашого уряду, безпеки наших вулиць, можливості соціальної мобільності та цілісності нашого довкілля.

Тож свобода означає відсутність королів, але вона також означає всі хороші речі. Це означає уряд, який працює, це означає право людей бути залишеними в спокої, це означає американську мрію, це означає гармонію з природою.

2. Історія

Я трохи розповів про Дзвін Свободи, який у 1776 році не був таким відомим. Якщо він і дзвонив у 1776 році, то, звісно, ​​це було проти короля, але частина свободи потребувала часу. Саме аболіціоністи назвали Дзвін Державного будинку у Філадельфії "Дзвоном Свободи". А пізніше активісти руху за жіноче виборче право зробили те саме.

Саме люди, які зіткнулися з викликом рабства та викликом позбавлення виборчих прав, навчили нас усіх говорити про свободу. Спочатку жодних королів, а потім свобода. Історична послідовність вчить нас, що свобода – це боротьба, і що це боротьба, в якій нам потрібні союзники. І нам потрібно їх слухати.

3. Практика

Спочатку відбуваються протести "без королів", а потім ми продовжуємо працювати над свободою. Ми протестуємо, щоб показати собі, що ми можемо. Ми протестуємо, щоб показати іншим, що ми не вважаємо все це нормальним. І ми також протестуємо як початок інших дій. Чи то з Indivisible, чи Interfaith Alliance, чи профспілками, які допомогли організуватися; чи просто з будь-якою невеликою ініціативою, де ми щось знаємо, і разом з іншими людьми робимо щось корисне, чого не робили раніше.

Філадельфія – була чудовою, масштабною, але це був лише один із тисяч протестів, у яких взяли участь близько 5 мільйонів людей. Тільки у Філадельфії людей було, мабуть, більше, ніж на параді з нагоди дня народження Трампа у Вашингтоні.

Загалом протестувальників було приблизно в сто разів більше, ніж людей, які спостерігали за самосвяткуванням Трампа. Ми можемо цим пишатися. А потім зробимо наступне.