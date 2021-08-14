Тіпічний русскій мір: Кремль приховує екокатастрофу через розлив 100 тонн нафти
Джерело:"Тіпічний русскій мір" на 24 каналі
На російському трубопроводі 7 серпня стався масштабний викид нафти. За попередніми підрахунками, розлилось приблизно 100 тонн нафтопродуктів.
Детальніше про інші події, які відбулися у Росії станом на 14 серпня – дізнайтесь у програмі.
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