Тіпічний русскій мір. Найкраще: Росіяни вибирали найгірший шкільний туалет

Росія славилась різними подіями у 2021 році. Одна з незабутніх – конкурс на найгірший шкільний туалет Росії. Влаштувала таке змагання компанія з виробництва побутової хімії.

Про інші події, які відбулися в Росії у 2021 році – дізнайтесь у підсумковій програмі.

У минулому випуску Тіпічний русскій мір: Росіян повернули у 90-ті роки

Розстріл перехожих

У Росії чи не щотижня у 2021 році траплялись демонстративні напади і безладні стрілянини. До прикладу, у Єкатиренбургу чоловік вирішив просто з вікна постріляти по перехожих.

Вдарив ногою жінку і загубився

У Росії ніяк не могли знайти "мєнта", який вдарив жінку ногою під час мітингу в Пітері. Це власне і стало приводом для того, аби не відкривати справу проти нього.

Більше тут У Санкт-Петербурзі ОМОНівець вдарив ногою жінку: обурливе відео

Суд над школярем

В Оренбургу хочуть притягнути до відповідальності школяра за участь у незаконному мітингу. Однак проблема в тому, що мітингу як такого і не було. Хлопець просто вийшов з плакатом і просив відремонтувати школу.

Більше випусків програми "Тіпічний русскій мір" дивіться за посиланням.

Підсумковий випуск програми "Тіпічний русскій мір": дивіться відео