Тіпічний русскій мір: Росіян повернули у 1990-ті роки
Джерело:"Тіпічний русскій мір" на 24 каналі
Жителів Свердловської області Росії повернули у 1990-ті роки. В магазини працівники сільскогосподарського підприємства йшли з продуктовими картками – так їм видавали частину зарплати.
Про інші події, які відбулися у Росії – дізнайтесь у підсумковій програмі.
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Дискримінація невакцинованих
У Кремлі заявили, що невакцинованих росіян чекає так звана неминуча дискримінація. На тлі цього у Санкт-Петербурзі пройшло щорічне свято випускників. Проте за порушення карантинних вимог покарали не тисячі неповнолітніх, які їх зовсім не дотримувались, а лише двох мітингувальниць.
З COVID-19 – до Єгипту
Росіяни вирішили обійти обмеження проти коронавірусу. У Красноярську директорка туристичного бюро зізналася, що відправила туристів із позитивним ПЛР-тестом на COVID-19 літаком до Єгипту.
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Школяра хотіли залишити без атестата через їжу
У російській Волгоградській області школяру, через борг за харчування, не видавали атестат. Матері школяра довелося звернутися до прокуратури.
Затримання через "відсутню маску"
В Москві поліцейські накинулись на жінку у центрі надання державних послуг. Згодом виявилось, що затримали росіянку через те, що вона "не одягнула захисну маску", однак на відео чітко видно – маска була.Більше випусків програми "Тіпічний русскій мір" дивіться за посиланням.
Підсумковий випуск програми "Тіпічний русскій мір": дивіться відео