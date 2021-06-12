Тіпічний русскій мір: Росіяни не зможуть літати в Туреччину до кінця червня

Влада Росії ухвалила рішення зберегти чинні обмеження авіасполучення з Туреччиною аж до кінця червня. Вперше польоти заборонили ще 15 квітня на 6 тижнів.

Про інші події, які відбулися у Росії – дізнайтесь у програмі.

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Працівник ДПС вбив 19-річного

Між трьома чоловіками та працівниками ДПС Росії виник конфлікт. Один із правоохоронців вистрілив 19-річному хлопцю просто в голову, він загинув на місці. Спочатку стрільця затримали та помістили в СІЗО, однак тепер виправдили й відпустили.

Тирса на дорозі

У Росії дороги "відремонтували" дерев'яною тирсою. Після того, як про такий ремонт жартували не лише у соцмережах, а у місцевих ЗМІ, у мерії повідомили, що до цієї ініціативи там не причетні.

Майонез за перемогу

Переможців всеросійської шкільної олімпіади в Кірові нагородили майонезом та кетчупом. Їх вироблять на місцевому комбінаті. Крім того, діти отримали грамоти, а на нагородження приїхали місцеві політики.

До теми У Росії школярам за успіхи в олімпіаді подарували майонез і кетчуп

Боротьба з голодними пенсіонерами

Щоб російські пенсіонери припинили шукати їжу, що викинули супермаркети, щонайменше 2 популярні мережі вирішили закривати контейнери на ключ. Раніше працівники магазинів заливали протерміновані продукти хлоркою.

Застрелив представників влади

61-річний росіянин вбив двох представників вдали. Його будинок у Сочі збирались зносити. Спочатку чоловік намагався спокійно вести переговори, однак згодом схопив рушницю і відкрив вогонь.

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Повний випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 12 червня: дивіться відео