Тіпічний русскій мір: У російських в'язницях повернуть примусову працю

29 травня 2021 , 13:38
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Джерело:

"Тіпічний русскій мір" на 24 каналі

Російська служба виконання покарань надумала повернути примусову працю в'язнів. Глава Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашніков запропонував, щоб ув'язнені працювали на будівництвах.

Про інші курйозні події, які відбулися у Росії, – дізнайтесь у програмі.

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Автор: Андрій Козлов