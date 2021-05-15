Тіпічний русскій мір: Російським ветеранам не потрібні гроші

Російська народна депутка Олена Драпеко заявила, що ветеранам не потрібні гроші. За її словами, людям старшого віку набагато більше потрібні послуги, які повинна надавати держава.

Про інші курйозні події Росії, як відбулись станом на суботу, 15 травня – у програмі.

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Російський солдат без чобота

Парад в Москві до 9 травня минув з невеличким конфузом. Один із солдатів, який маршував по площі, втратив свій чобіт. Взуття так і залишилось лежати на бруківці.

Трагедія в казанській школі

Стрілянина в гімназії Казані – повний провал правоохоронних органів і соціальних служб Росії. Ільназ Галявієв вбив 9 людей, ще 20 – поранив. Про свої плани він напередодні писав в інтернеті, але російська поліція не відреагувала на це.

До теми У Росії казанського стрілка назвали "волонтером" штабу Навального

В Росії повісили прапор, схожий на стяг ВМС Японії

У Владивостоці до Дня перемоги повісили прапори, схожі на стяг Військово-морських сил Японії. Цей прапор використовували японські збройні сили в Другій світовій війні, в останній період якої Японія воювала з Радянським Союзом.

Чотки з написом "АУЕ"

У будівлі красноярського Головного управління із забезпечення безпеки дорожнього руху знайшли магазин, в якому продають чотки з написом "АУЕ".

Ростов-на-Дону готується до пляжного сезону

В Ростові-на-Дону готуються до пляжного сезону. На Зеленому острові встановили нові роздягальні. І витратили загальну суму на це – 45 мільйонів рублів.

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Повний випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 15 травня 2021 року: дивіться відео