Тіпічний русскій мір: у російському підручнику виявили порносайт
Джерело:"Тіпічний русскій мір" на 24 каналі
У Росії в підручниках з англійської мови для 6-класників виявили посилання на порносайт. Веде воно на односторінковий англомовний сайт під назвою "Кращий телефонний номер для куколд-сексу".
Про інші події, які відбулися у Росії станом на 18 вересня – дізнайтесь у програмі.
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Повний випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 18 вересня: дивіться відео