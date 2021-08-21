Тіпічний русскій мір: Туристи почали покидати курорти Росії

В російській Анапі за ніч випала тримісячна норма опадів. Сильно від стихії постраждав і Геленджик, люди рятувалися на всьому, що може триматися на воді. Через затоплені вулиці, завалені сміттям пляжі, відключену електрику і брак питної води туристи масово почали покидати курорти.

Про інші події, які відбулися у Росії станом на 21 серпня – дізнайтесь у програмі.

До теми Води було по пояс: окупований Крим "затопило" – відео негоди

Місцеві гасять лісові пожежі замість рятувальників

В Росії нарешті взялися гасити країну від лісових пожеж. Ситуація покращилася в останні дні, але сприяли цьому не державні рятувальники. Місцеві жителі розповіли, що люди не можуть жити в подібних умовах, тому деякі спеціально брали відпустку, щоб піти гасити пожежі добровольцями.

Доходи росіян майже не ростуть

В країні, де тоннами тиснуть підсанкційні продукти з ЄС, товари з вичерпаним терміном придатності стали непоганою допомогою для виживання пенсіонерів. Російські журналісти підрахували, що протягом останніх років реальні доходи громадян майже не ростуть і ніяк не можуть повернутися на рівень 2013 – 2014 років.

Чиновник Камчатки потрапив у скандал

Олексій Кумарьков, міністр природних ресурсів і екології Камчатки, образливо висловився про місто Петровськ-Забайкальський. У своєму інстаграмі чиновник написав: "Якщо є У світі ж*па, то це тут". Після такого вчинку було чимало обурення.

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Вмираючого чоловіка відмовились лікувати

Російські лікарі відмовилися лікувати вмираючого чоловіка зі словами "А сенс?". У 37-річного Михайла Ланцова з Самари був туберкульоз хребта, який знищив практично всі хребці, їх залишилося 5 з 34. Крім того, чоловік страждав від періодичного сильного болю.

"Зашифрована" російська газета

Хабаровська газета "Приамурье" вийшла на "тарабарщині" через збите кодування. Виходить вона на гроші з регіонального бюджету, тиражем майже в 3 тисячі примірників.

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