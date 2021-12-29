Тищенко обмовився, що "вакцинувався ковідом": курйозне відео

Скандальний "слуга народу" Микола Тищенко спробував "розставити усі крапки над "і" у питанні своєї вакцинації. Він запевнив, що отримав щеплення препаратом Pfizer. Втім, не обійшлося без курйозів.

Раніше Тищенко вже заявляв, що вакцинований. Проте спочатку не зміг показати сертифікат, аби це підтвердити. Він стверджував, що не користується "Дією" і має паперовий документ.

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Чому Тищенка запідозрили у брехні про щеплення

Згодом політик таки показав скриншот QR-коду у застосунку. Проте у мережі запідозрили, що він – несправжній. Мовляв, на перший погляд – все гаразд. Втім, якщо добре придивитися, то видно, що скриншот "з'їхав", а значок Дії "забився у кут".

Відповідаючи на питання Катерини Осадчої, нардеп заявив, що його "оболгали". Він висловився російською й одразу ж пояснив, що завжди так робить, коли лається. Мовляв, українська – надто мелодійна мова й з нею "так не працює".

Як нардеп відповів на питання про вибір вакцини

Тищенко наголосив, що перехворів на коронавірус. "По-друге, я сертифікувався у парламент. Як заступник голови фракції я маю показувати приклад для людей", – додав він. Коли Осадча запитала, яким саме препаратом щепився "слуга", той ще раз повторив, що хворів на COVID-19.

"Потім я вакцинувався ковідом", – зазначив скандальний нардеп. Втім, після цього поспішив виправитися й пояснив, що отримав щеплення препаратом Pfizer.

Тищенко відповідає на питання про вакцинацію: дивіться відео