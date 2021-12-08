Тищенко показав сумнівний скриншот свого COVID-сертифіката в Дії

8 грудня 2021 , 10:10
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Джерело:

ютуб Олексія Дурнєва

Журналісти попросили скандального нардепа Миколу Тищенка показати COVID-сертифікат. Політик зробив це, але його запідозрили у підробці QR-коду.

Ведучий Олексій Дурнєв опублікував у мережі кілька відео. На одному з них Тищенко показує свій COVID-сертифіката у Дії.

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Тищенко показав сумнівний скриншот QR-коду

Раніше Тищенко заявляв, що вакцинувався, але сертифікат показати не зміг. Мовляв, він у нього паперовий, Дією парламентар не користується. Та й зрештою – не відчуває у цьому потреби. За потреби, додав тоді нардеп, він додатково робить ПЛР-тест.

Тепер журналісти знову звернулися до нардепа з прохання продемонструвати сертифікат, який підтверджує вакцинацію від коронавірусу. Тищенко взявся робити це на телефоні.

І він таки показав журналістам свій COVID-сертифікат. Однак дещо у документі викликало підозри.

На перший погляд – все в порядку. Але скриншот трохи з'їхав. Значок Дії забився у кут,
– зазначив Дурнєв.

Ведучий підсумував, що це може бути фотошоп.

Тищенко показав сумнівний COVID-сертифікат: дивіться уривок відео

Ставлення Тищенка до карантину: що відомо

  • Спершу Тищенко опинився у центрі скандалу навесні 2020 року. Тоді журналісти Bihus.info оприлюднили розслідування щодо його ресторану "Велюр".
  • Вони опублікували докази, що заклад "слуги народу" приймав відвідувачів під час карантину. Тищенко відповів, що це були особисті зустрічі, а гості "сиділи голодними".
  • У квітні 2021 року нардеп влаштував приватну вечірку з нагоди дня народження дружини. На той момент в Україні також діяли жорсткі карантинні обмеження.
  • За інформацією журналістів-розслідувачів "Схем", подія відбулася в п'ятизірковому готелі Fairmont у центрі Києва. Гостей просили не публікувати світлини з події у день святкування та не ставити геолокацію.
Автор: Олег Терещенко