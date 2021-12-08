Тищенко показав сумнівний скриншот свого COVID-сертифіката в Дії

Журналісти попросили скандального нардепа Миколу Тищенка показати COVID-сертифікат. Політик зробив це, але його запідозрили у підробці QR-коду.

Ведучий Олексій Дурнєв опублікував у мережі кілька відео. На одному з них Тищенко показує свій COVID-сертифіката у Дії.

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Тищенко показав сумнівний скриншот QR-коду

Раніше Тищенко заявляв, що вакцинувався, але сертифікат показати не зміг. Мовляв, він у нього паперовий, Дією парламентар не користується. Та й зрештою – не відчуває у цьому потреби. За потреби, додав тоді нардеп, він додатково робить ПЛР-тест.

Тепер журналісти знову звернулися до нардепа з прохання продемонструвати сертифікат, який підтверджує вакцинацію від коронавірусу. Тищенко взявся робити це на телефоні.



І він таки показав журналістам свій COVID-сертифікат. Однак дещо у документі викликало підозри.

На перший погляд – все в порядку. Але скриншот трохи з'їхав. Значок Дії забився у кут,

– зазначив Дурнєв.

Ведучий підсумував, що це може бути фотошоп.

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