Немає факту порушення, – Тищенко спробував виправдатися за карантинну вечірку

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко вирішив виправдатися за вечірку, яку він влаштував для своєї дружини в розпал локдауну. За словами політика, у тому, що відбулося немає самого факту порушення карантину.

Тищенко наголосив, що закон не забороняє святкування будь-чого у готельних номерах готелів. Як пояснив нардеп, святкування дня народження його дружини відбулося саме у готельному номері, а не ресторані готелю.

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Він додав, що правоохоронці не відкрили проти нього ніяких кримінальних або адміністративних справ. Також нардеп не заплатив штраф за порушення карантину. Адже, як він сам сказав, немає самого факту порушення.

Виходячи з позицій суспільної моралі, я цілком визнаю, що подібна ситуація могла обурити українське суспільство. Тому приношу свої найщиріші вибачення,

– написав нардеп.

Тищенко зауважив, що на святкуванні дня народження його дружини нібито було трохи більше за 20 людей і всі вони здали тест на COVID-19 за добу перед святом. Саме святкування, за словами Тищенка, проходило у вузькому, "майже сімейному" колі.

Журналісти-розслідувачі програми "Схеми" оприлюднили ексклюзивні кадри приватної вечірки нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка. На вечірці, за даними журналістів, було приблизно 30 гостей.

Наостанок свого звернення Тищенко мотивував вечірку тим, що "практично не приділяв увагу сім'ї".

І звичайно, в цих мотиваціях ні формально, ні неформально і близько немає бажання порушити карантин або хизуватися подібним порушенням. І я не тільки депутат, але і проста людина, у якого теж є сім'я,

– наголосив він.

Тищенко зазначив, що визнає свою провину перед українським суспільством і готовий нести політичну відповідальність за свої дії.

Карантинна вечірка Тищенка: головне

Заступник керівника фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, попри локдаун, який діє у Києві, влаштував вечірку на честь дня народження своєї дружини.

на честь дня народження своєї дружини. Дійство відбувалося у ресторані київського готелю Fairmont. Серед запрошених – відомі політики та високопосадовці.

Серед запрошених – відомі політики та високопосадовці. Слідчі Нацполіції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі й перевіряють інформацію.

за фактом порушення карантинних вимог у готелі й перевіряють інформацію. Очільник МОЗ Максим Степанов обурився проведенням підпільних вечірок та масових святкувань в умовах жорсткого карантину.

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