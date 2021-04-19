Тищенко влаштував вечірку під час локдауну: за це взялася поліція – фото, відео

Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко потрапив у новий скандал. ЗМІ опублікували кадри з вечірки, яку він організував, попри локдаун, з нагоди дня народження дружини.

Святкування організували у ресторані київського готелю Fairmont. Наразі туди прибули правоохоронці. Вони встановлюють обставини інциденту.

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Що кажуть правоохоронці

Поліцейські відреагували на публікації про вечірку у соцмережах. Вони спілкуються з керівництвом закладу, оглядають приміщення та проводять першочергові слідчі дії.

Вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Що відомо про вечірку

Судячи з відео, яке з'явилося у мережі, захисні маски носив лише персонал закладу. Зауважимо, що робота ресторанів у Києві є забороненою через локдаун.

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У Тищенка спочатку повідомляли журналістам, що захід відбувався у нього вдома, а не в готелі. 24 канал намагається додзвонитися до прессекретаря нардепа.

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