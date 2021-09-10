Тищенко закликав Разумкова покинути "Слугу народу", але в обличчя йому нічого не сказав

Микола Тищенко закликав Дмитра Разумкова піти з партії "Слуга народу". Сам спікер Верховної Ради запевняє, що нікуди не збирається.

Тищенко не висловлює позицію Банкової, – Разумков

Нещодавно Тищенко закликав спікера парламенту "бути чоловіком" та публічно оголосити про початок своєї окремої політичної кар'єри. Це відбулося одразу перед бійкою нардепа з Гео Леросом.

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Сам Разумков лише посміявся зі слів колеги: "Сподіваюся, що я вже чоловік". Політик наголосив, що Тищенко нічого подібного в очі йому не говорив: "Може, забув".

Моя позиція рідко змінюється. Я відстоюю те, у що вірю. Може це не всім подобається, але такий вже я є. Мені 37 років, тому іншим вже, мабуть, не стану,

– заявив спікер Ради.

Водночас він наголосив, що не вважає слова Тищенка позицією Банкової. "Я не займаюся конспірологією. Тому, якщо хтось має якісь питання, то може сказати мені їх у вічі".

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