У Тисі знову виявили тіло людини: що каже ДПСУ
- 30 березня українські прикордонники виявили тіло людини у річці Тиса біля кордону з Румунією на Закарпатті.
- Правоохоронці викликали рятувальників ДСНС та співробітників Нацполіції, особу потопельника наразі встановлюють.
Українські прикордонники 30 березня виявили тіло людини у річці Тиса. Це сталося біля кордону з Румунією на Закарпатті.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України.
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Що відомо про виявлення тіла у Тисі
У Держприкордонслужбі розповіли, що вранці 30 березня під час моніторингу кордону з Румунією прикордонники Мукачівського загону помітили у річці Тиса тіло людини.
Потопельник перебував у воді за 30 метрів від українського берега. На місце події правоохоронці викликали рятувальників ДСНС та співробітників Нацполіції,
– мовилося у повідомленні.
Особу потопельника наразі встановлюють. На місці працюють необхідні служби.
До слова, раніше у Держприкордонслужбі розповідали, що затримали четверо жителів Черкащини, які намагалися незаконно перетнути кордон через річку Тису. Під час спроби подолати паркан із єгози, троє з порушників порізали руки. Вони також заплатили "перевізникам" 2 500 доларів США за незаконний перетин кордону.