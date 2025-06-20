2 варіанти: яким може бути план "Б" США щодо війни в Україні

Росія всіма діями показує, що не готова завершувати війну на території України. У Сполучених Штатах Америки це, ймовірно, розуміють, проте поки невідомо, який план щодо цього вони застосують.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що у США, обов'язково, має бути план "Б", як діяти, щоб сприяти завершенню російсько-української війни.

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Чи тиснутимуть США на Росію

Олександр Мусієнко зауважив, що основне питання полягає в тому, чи американська влада готова застосовувати інші методи впливу на Росію, щоб змусити її до миру.

Зараз ми бачимо, що план, який застосовує Дональд Трамп і Білий дім – це почекати й дати ще шанс на те, що щось може відбутися перед тим, як переходити до плану "Б",

– припустив він.

На думку військового експерта, він для України може бути як сприятливим, так і ні. Є 2 варіанти.

Перший – якщо влада США відреагує і Конгрес проголосує за законопроєкт щодо запровадження потужних обмежень для тих, хто купує російський газ, нафту та уран.

Це дуже важливо, адже санкції, які запроваджені Конгресом, потім дуже важко скасувати. Така історія була б дуже неприємною для Росії,

– підкреслив Мусієнко.

Другий – більша допомога для України. Проте, за словами військового експерта, у цьому є певна проблема, адже зараз багато в чому підтримка та американські потужності скеровані на Близький Схід.

"Це ще 1 фактор, який негативно впливає на нас (на Україну – 24 Канал). Тому безумовно план "Б" є, але невідомо, який із цих варіантів обере Трамп", – додав він.

Зазначимо, Сенат США відклав розгляд законопроєкту про нові санкції проти Росії, плануючи повернутись до цього питання в липні 2025 року. Причиною затримки стала напружена ситуація на Близькому Сході, яка відвернула увагу законодавців. Хоча Білий дім поки не схвалив ініціативу, лідери Франції та Німеччини вважають, що Дональд Трамп може підтримати нові обмеження найближчим часом.