Тиск на НАБУ: чому не вщухає війна проти антикорупціонерів

У Єврокомісії цього тижня Україну попередили, що одна з умов збереження безвізу – це створення антикорупційного суду. Та дорікнули українській владі і тиском на НАБУ.

Після того, як план звільнити голову антикорупційного бюро без аудиту не вдався, депутати знову взялися обирати аудитора НАБУ. На першому після звільнення Єгора Соболєва засіданні антикорупційного комітету пропонували провести вже третій за рахунком конкурс.

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"Є люди, які пройшли конкурс. Ми з ними зв'язуємося, пропонуєм їм участь і оголошуємо для інших конкурс. В принципі, у нас вистачає для цього часу", – сказав в.о. голови антикорупційного комітету ВРУ Юрій Савчук.

Однак, тепер вже опозиційні члени антикорупційного комітету бойкотують засідання. Вони покинули залу, тож засідання довелось закрити. А наступного дня просто не прийшли, пояснивши це тим, що не хочуть легітимізувати призначення підконтрольного аудитора.

Їхнє завдання – зупинити антикорупційні розслідування, які ведуть до Петра Порошенка, до Яценюка. Пробують зробити. Це стара пісня. Я зупиняв це рішення як голова комітету багато місяців. Тепер ми разом з колегами зупиняємо його як рядові члени,

– зазначив член антикорупційного комітету ВРУ Єгор Соболєв.

Тиснути на голову Антикорупційного бюро не припиняють і в Генпрокуратурі. Там активно розслідують те, розповідав чи ні Артем Ситник журналістам таємниці слідства справ проти хабарників під час зустрічей у закритому режимі.

"Схоже на те, що ця кримінальна справа може бути частиною спроби дискредитувати, і не просто дискредитувати, а притягнути до кримінальної відповідальності керівництво НАБУ. А це дасть шлях звільнити керівника НАБУ, чого наразі так домагається правляча верхівка в країні", – прокоментувала журналістка-розслідувачка "Радіо Свобода" Наталка Седлецька.

Минулого тижня Гепрокурор обіцяв руками своєї дружини протиснути законопроект з щодо так званого узаконення агентів НАБУ. Пропонував працівників під прикриттям обирати на відкритому конкурсі і публікувати їх декларації.

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За усім цим уважно стежать іноземні партнери. Українська влада цього тижня отримала "вітання" від Єврокомісії: якщо так мляво боротимемося з корупцією, безвіз можуть і забрати. Після цього, нарешті, з четвертої спроби парламент відкликав депутатський закон про антикорупційний суд. Щоб президент зміг внести свій. І вже в п'ятницю ввечері експерти-розробники його презентували Порошенку.

Документ оперативно зареєстрували у парламенті. Взятись за нього депутати обіцяють на початку наступного року.

Нагадаємо, 2 місяці під Верховною Радою мітингувальники вимагають створення антикорупційного суду. Ухвалити закон до кінця року просили Україну і в МВФ.