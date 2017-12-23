04:18
24 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нова
Вєсті Кремля
20:18, 23 грудня
Вєсті.UA.Жир. Відьмацька партія Савченко. Гардероб найбільшого патріота
Вєсті.UA
20:39, 23 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Зв’язок у домобільну еру
Згадати все
23:48, 21 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Тиск на НАБУ: чому не вщухає війна проти антикорупціонерів

18:36, 23 грудня 552 Читать новость на русском

У Єврокомісії цього тижня Україну попередили, що одна з умов збереження безвізу – це створення антикорупційного суду. Та дорікнули українській владі і тиском на НАБУ.

Після того, як план звільнити голову антикорупційного бюро без аудиту не вдався, депутати знову взялися обирати аудитора НАБУ. На першому після звільнення Єгора Соболєва засіданні антикорупційного комітету пропонували провести вже третій за рахунком конкурс.

Читайте також: Метод Кастресани: як посадити президента-корупціонера

"Є люди, які пройшли конкурс. Ми з ними зв'язуємося, пропонуєм їм участь і оголошуємо для інших конкурс. В принципі, у нас вистачає для цього часу", – сказав в.о. голови антикорупційного комітету ВРУ Юрій Савчук.

Однак, тепер вже опозиційні члени антикорупційного комітету бойкотують засідання. Вони покинули залу, тож засідання довелось закрити. А наступного дня просто не прийшли, пояснивши це тим, що не хочуть легітимізувати призначення підконтрольного аудитора.

Їхнє завдання – зупинити антикорупційні розслідування, які ведуть до Петра Порошенка, до Яценюка. Пробують зробити. Це стара пісня. Я зупиняв це рішення як голова комітету багато місяців. Тепер ми разом з колегами зупиняємо його як рядові члени,
– зазначив член антикорупційного комітету ВРУ Єгор Соболєв.

Тиснути на голову Антикорупційного бюро не припиняють і в Генпрокуратурі. Там активно розслідують те, розповідав чи ні Артем Ситник журналістам таємниці слідства справ проти хабарників під час зустрічей у закритому режимі.

"Схоже на те, що ця кримінальна справа може бути частиною спроби дискредитувати, і не просто дискредитувати, а притягнути до кримінальної відповідальності керівництво НАБУ. А це дасть шлях звільнити керівника НАБУ, чого наразі так домагається правляча верхівка в країні", – прокоментувала журналістка-розслідувачка "Радіо Свобода" Наталка Седлецька.

Минулого тижня Гепрокурор обіцяв руками своєї дружини протиснути законопроект з щодо так званого узаконення агентів НАБУ. Пропонував працівників під прикриттям обирати на відкритому конкурсі і публікувати їх декларації.

Читайте також: Місця в Раду на минулих виборах продавали за 3-5 мільйонів доларів, – Андрушків

За усім цим уважно стежать іноземні партнери. Українська влада цього тижня отримала "вітання" від Єврокомісії: якщо так мляво боротимемося з корупцією, безвіз можуть і забрати. Після цього, нарешті, з четвертої спроби парламент відкликав депутатський закон про антикорупційний суд. Щоб президент зміг внести свій. І вже в п'ятницю ввечері експерти-розробники його презентували Порошенку.

Документ оперативно зареєстрували у парламенті. Взятись за нього депутати обіцяють на початку наступного року.

Нагадаємо, 2 місяці під Верховною Радою мітингувальники вимагають створення антикорупційного суду. Ухвалити закон до кінця року просили Україну і в МВФ.

Автор: Анна Калюжна
Теги: Новини України Новини політики НАБУ Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
Новини за 23 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Скотыняки, гниды, барыги: как украинские политики обычно ругаются
23 грудня, 23:38 Скотыняки, гниды, барыги: как украинские политики обычно ругаются
Блог Медіа 566
Головні новини 23 грудня: Рука Кремля дісталася до Яценюка, США нададуть Україні зброю
23 грудня, 22:31 Головні новини 23 грудня: Рука Кремля дісталася до Яценюка, США нададуть Україні зброю
791
Польша бросила вызовы Евросоюзу
23 грудня, 22:01 Польша бросила вызовы Евросоюзу
Блог Медіа 2927
Як таємна зустріч Коломойського та Луценка в Амстердамі може вплинути на боротьбу з корупцією
23 грудня, 21:00 Як таємна зустріч Коломойського та Луценка в Амстердамі може вплинути на боротьбу з корупцією
Сергій Лещенко 1461
Сексуальна освіта у школах: що дітям розповідають про пеніси, вагіни та гендер
23 грудня, 20:05 Сексуальна освіта у школах: що дітям розповідають про пеніси, вагіни та гендер
Наталія Печерська 3376
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Миротворча місія ООН має бути забезпечена бойовою авіацією та розвідкою, – Єльченко
 6 жовтня , 13:01
Бути чи ні місії ООН на Донбасі: думка політолога
 13 листопада , 23:09
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада , 08:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук