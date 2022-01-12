Тиснуть на Байдена, – аналітик оцінив шанси ухвалення статусу "НАТО-плюс" для України
Джерело:24 канал
Конгресмени США запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс". Однак малоймовірно, що законопроєкт ухвалять.
Водночас розмови про ймовірність відповідного закону можуть мати позитивні наслідки. Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.
Зверніть увагу У США конгресмени-республіканці запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс", – ЗМІ
Шанси законопроєкту невеликі
"Наразі це (пропозиція статусу "НАТО-плюс" для України – 24 канал) частина складної політичної боротьби між двома партіями у США. Республіканці розкручують українську тему, аби тиснути на Байдена", – сказав Олександр Краєв.
Водночас експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" вважає, що у законопроєкту щодо статусу "НАТО-плюс" – невеликі шанси.
Те, що така тема піднімається – перспективна річ, якщо ми це зможемо використати і розкрутити не тільки у США, а на рівні відносин з Брюсселем. Але це наша ініціатива.
Краєв про ймовірність статусу "НАТО-плюс" для України: дивіться відео
Статус "НАТО-плюс" для України: коротко
- Законопроєкт, що оголосить Україну країною "НАТО-плюс" дозволить суттєво збільшити військову допомогу.
- Представник Республіканської партії Майкл Маккол сказав, якщо законопроєкт ухвалять, мовитиметься й про постачання Україні допомоги у вигляді протиповітряної та протикорабельної зброї.
- Водночас законопроєкт ініціює перевірку доцільності оголошення Росії країною, що спонсорує тероризм.