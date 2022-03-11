Тиснути та жорстко лобіювати, – євродепутат про держав-противників вступу України в ЄС

Україна на тлі вторгнення Росії прагне якнайшвидше вступити до Євросоюзу. Проте є держави, які проти цього. На них треба тиснути та намагатись жорстко лобіювати.

Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат Європарламенту Андріюс Кубілюс. За його словами, треба більше сили використовувати на це.

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Кубілюс: Не тільки вмовляти та пояснювати аргументами

Європейський парламентар сказав, що Україна разом зі світом має працювати над цим питанням. Також і знати конкретні країни, у яких є якісь політичні чи геополітичні сумніви.

Ми маємо з ними працювати. Тиснути, лобіювати і так далі. Ця справа спільна,

– наголосив він.

Кубілюс розповів, що представив українським депутатам одну з європейських ініціатив. Мовиться про створення певної спільноти, ціллю якої буде лобіювання найрізноманітніших країн у питанні членства України у ЄС.

"Іноді лобіювати жорсткими прийомами. Не тільки вмовляти та пояснювати аргументами. Я нічого не бачу проти того, щоб викликати того ж прем'єра Нідерландів у європейський парламент і попросити його пояснити позицію", – відзначив євродепутат.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявляв, що для України не існує прискореної процедури вступу у ЄС. Мовляв, він не бачить такої можливості.

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