Тисяча Зеленського: хто зможе отримати та на що дозволять витратити виплати для вакцинованих

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що вже у грудні 2021 року всі українці, які отримали дві дози вакцини від COVID-19, зможуть отримати по тисячі гривень. Втім, така ініціатива викликала чимало питань, адже незрозуміло: хто саме та за яких умов зможе отримати ці кошти, чи будуть це живі гроші, чи, навпаки, цільові.

Про те, як будуть здійснюватися виплати, на що українці зможуть витратити кошти та чи збільшить це кількість тих, хто хоче вакцинуватися – 24 канал розпитав експертів.

Читайте Держава виплатить по 1 тисячі гривень вакцинованим громадянам, – Зеленський

Що кажуть експерти

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, пояснив, що кошти не будуть надаватися в готівковій формі. Це будуть кошти на спеціальному рахунку, які можна буде витратити лише на відвідування спортзалів, театрів, музеїв, кінотеатрів, купівлю квитків на транспорт у межах України. Кошти можна буде отримати через реєстрацію на порталі Дія.

Запропонувавши такий механізм розподілу коштів, влада намагається підтримати ті галузі, які найбільше постраждали від кризи. Проте, такі виплати навряд чи будуть стимулювати людей до вакцинації. Програмою можуть скористатися лише жителів великих міст, які мають доходи вище середнього. Але для таких людей 1000 гривень не має суттєвого значення. Тому вакцинуватися через 1000 гривень, яку можна витратити лише на певні потреби, переважна більшість людей не буде,

– впевнений Хмелевський.

Він додав, що це швидше стане певним бонусом для тих, хто і так вже вирішив вакцинуватися. Ситуація змінилася б, якби влада дозволила використовувати ці кошти на будь-які потреби. Тоді чимало знайшлося б охочих вакцинуватися за 1000 гривень.

Семен Яценко, адвокат, зазначив, що в умовах економічної кризи, яку спричинила пандемія, цей захід – дуже доречний, але деякі країни роздають кожній родині по такій дотації, а не лише тим, які вакцинувалися. В принципі, невакцинованим ці кошти було б важче витратити, оскільки їхній доступ до цих послуг обмежений.

Експерти вважають, що виплати не стимулюють бажання вакцинуватися в українців / Фото Unsplash

Щодо стимулювання вакцинуватися – тут я не такий оптимістичний. Оскільки ми стикаємося із більшою кількістю обставин. Скажімо, якщо людина надзвичайно бідна, і ця тисяча допоможе їй хоч трохи забезпечити себе та сім'ю, то, вірогідно, ця людина зробить собі щеплення виключно із фінансових міркувань. Можливо, цілі сім'ї з низьким добробутом будуть користуватись цією опцією. На цій підставі можуть виникати в таких сім'ях конфлікти,

– сказав Яценко.

Адвокат також додав, що ці кошти – державні, тому варто дану виплату розглядати як "повернення сплачених податків". Надійним джерелом для таких виплат стали б штрафи за порушення умов карантину.

прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що профінансують цю ініціативу самі ж українці, які платять податки.

За темою "Тисяча Зеленського": Шмигаль пояснив, звідки візьмуть кошти на виплати вакцинованим

Це буде фонд підтримки підприємництва, постраждалого від COVID-19. Тобто це буде загальний фонд бюджету. Так, це наші з вами кошти (податки, які сплачують українці – 24 канал),

– сказав глава уряду.

Григорій Маленко, депутат Київради, голова фракції "Голос", вважає, що матеріальне заохочення до вакцинації треба було задіяти ще влітку. Щоб у нас не було рекордів по смертності від COVID-19 і ми не втрачали по 700-800 людей щодоби.

Цей крок абсолютно логічний, хоч і запізнілий на кілька місяців. Улітку президент США Джо Байден обіцяв по 100 доларів кожному вакцинованому. У сусідній Польщі узагалі для популяризації вакцинації влаштували лотерею, де кожен вакцинований може виграти в лотереї 100 тисяч злотих щомісяця і 50 тисяч злотих раз на тиждень. А кожен 2000-й вакцинований поляк гарантовано отримує 500 злотих. Як показала практика, все це допомогло покращити вакцинацію і до третьої хвилі країни прийшли більш підготовлені ніж Україна,

– уточнив Маленко.

Хто та як зможе отримати кошти

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко зазначив, що кошти зможуть отримати лише ті, хто зробить щеплення після 19 грудня (дата початку роботи програми). Але пізніше нардеп у своєму Telegram спростував цю інформацію і заявив, що гроші отримають всі вакциновані.

Окрім цього, зі звернення Зеленського не одразу було зрозуміло, чи йдеться про "живі" гроші, чи про кошти, які можна буде витратити лише на певні послуги.

Прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді", пояснив, що тисячу гривень неможливо буде отримати готівкою на руки – ці гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити на певний перелік послуг.

Це масштабна програма з підтримки бізнесу, просто вона є опосередкованою. Влада не напряму дає гроші бізнесу, влада видає гроші людям – таким чином підтримуючи їхнє рішення вакцинуватися – тобто вбиваємо одним пострілом двох зайців. А по друге – це ж не "живі" гроші, їх не можна буде витратити на горілку і цигарки,

– розповів Никифоров.

Він зазначив, що поки не знає, як це буде реалізовано технічно, але йдеться про сертифікат у тому чи іншому вигляді, цифровий ваучер чи депозит, чи щось на кшталт того, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів.

"Тисяча Зеленського": що відомо