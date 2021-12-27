"Тисяча Зеленського": українці купили залізничних квитків на 42 мільйони

Українці, які двічі щепилися від коронавірусу, активно витрачають "тисячу Володимира Зеленського". За ці гроші громадяни вже придбали понад 100 тисяч квитків на залізничний транспорт.

Впродовж дії програми "єПідтримка" пасажири витратили на квитки більше ніж 42 мільйони гривень. Середній чек однієї транзакції становить 420 гривень.

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За даними Укрзалізниці, ліміт за оплатою залізничних квитків карткою "єПідтримка" дорівнює сумі коштів на ній. Тобто можна обрати квиток на будь-який рейс вартістю до тисячі гривень.

Скористатися програмою можуть повнолітні громадяни України за наявності "зеленого" сертифіката у Дії.

Купуючи квитки на залізницю, пасажири також отримують доступ до безкоштовної залізничної онлайн-бібліотеки.

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"Тисяча Зеленського": що відомо

Володимир Зеленський 15 листопада анонсував виплату однієї тисячі гривень усім, хто двічі вакцинувався проти COVID-19.

Метою програми є підтримка бізнесу, який постраждав внаслідок пандемії, та стимул населення імунізуватися від коронавірусу.

За ці гроші можна придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей чи концертний зал. Також є можливість купити квитки на внутрішні авіа- або залізничні перевезення. Водночас пенсіонери можуть придбати ще й ліки.

Проєкт "єПідтримка" офіційно запустили в Дії 19 грудня 2021 року.

Як отримати "тисячу Зеленського": дивіться відео