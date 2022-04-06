Тисячі одиниць техніки та 18 600 знищених окупантів: оприлюднили свіжі втрати ворога

6 квітня 2022 , 10:13
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Станом на ранок 6 квітня російські окупанти вже втратили близько 18 600 своїх солдатів. Крім того, армія агресора збіднішала на кілька тисяч одиниць техніки.

Так, у Генштабі ЗСУ оприлюднили свіжі втрати ворога. Це приблизні цифри, справжні втрати росіян можуть бути значно більшими.

Читайте також ЗСУ відбили низку сіл на Херсонщині, обстріл Дніпропетровщини: основне за 42 день війни

Втрати окупантів

  • Особового складу – близько 18600 осіб,
  • танків – 684,
  • бойових броньованих машин – 1861,
  • артилерійських систем – 332,
  • РСЗВ – 107,
  • засоби ППО – 55,
  • літаків – 150,
  • гелікоптерів – 135,
  • автомобільної техніки – 1324,
  • кораблі /катери – 7,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96.
  • Спеціальна техніка – 25.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.


Втрати росіян / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Може зацікавити – ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему "Буратіно":

 

Автор: Ольга Музика