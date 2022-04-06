Тисячі одиниць техніки та 18 600 знищених окупантів: оприлюднили свіжі втрати ворога
6 квітня 2022 , 10:13Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Станом на ранок 6 квітня російські окупанти вже втратили близько 18 600 своїх солдатів. Крім того, армія агресора збіднішала на кілька тисяч одиниць техніки.
Так, у Генштабі ЗСУ оприлюднили свіжі втрати ворога. Це приблизні цифри, справжні втрати росіян можуть бути значно більшими.
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Втрати окупантів
- Особового складу – близько 18600 осіб,
- танків – 684,
- бойових броньованих машин – 1861,
- артилерійських систем – 332,
- РСЗВ – 107,
- засоби ППО – 55,
- літаків – 150,
- гелікоптерів – 135,
- автомобільної техніки – 1324,
- кораблі /катери – 7,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96.
- Спеціальна техніка – 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Втрати росіян / Інфографіка Генштабу ЗСУ
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