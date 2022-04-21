Тисячі танків, бронетехніки і десятки тисяч військових, – Зеленський про наступ росіян

Все російське угруповання, яке готувалось до наступу на Сході України, вже зібрано. Президент Володимир Зеленський назавав дії Росії, особливо у Маріуполі, навіть не війною, а терористичною операцією.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю французькому каналу BFM TV. Президент також не оминув теми перемовин з Росією та постачання зброї Україні західними партнерами.

До теми Ворог суне на Попасну щодня, щогодини, – голова військової адміністрації

Це вже не "повзуча" окупація, а повномасштабне вторгнення

Президент України наголосив, що з 24 лютого Росія проводить вже не повзучу окупацію, а повномасштабне вторгнення. Ця війна відрізняється від тієї, що почалась у 2014 році, – кількістю військових, техніки та жертв.

Найбільш складна ситуація сам на Сході України, на Донбасі. Там протягом 8 років була контактна лінія з окупованими територіями. Евакуація там продовжується багато днів, за бажанням людей,

– розповів президент Зеленський.

Починається великий наступ

Інформувати населення стали набагато більш наполегливо протягом останніх днів, адже, каже президент, починається великий наступ.

Все угруповання Росії – воно зібране. Це тисячі танків, тисячі бронетехніки та десятки тисяч військових,

– додав глава держави.

Президент зазначив, що найбільш складна ситуація у Маріуполі. Там Росія проводить навіть не війну, а просто терористичну операцію.

Радимо переглянути: вечірнє звернення президента Зеленського