Тиждень для України буде важливим, – нове звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський 27 грудня традиційно звернувся до українців. Він розповів про чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Це засідання було вже 44 за рік. Під час нього обговорювали ситуацію біля Бахмута, Кремінної й на Донбасі загалом. Серед тем також були можливі дії ворога на східному напрямку.

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Буде вирішальний рік

Президент розповів, що на засіданні заслухали командувачів та визначилися з кроками на найближчий час. Сили оборони й безпеки готують до наступного року.

Це має бути вирішальний рік. Розуміємо, які ризики є зимою, розуміємо, що маємо зробити навесні, а отже, розуміємо, які результати має продемонструвати увесь сектор оборони й безпеки,

– наголосив Зеленський.

Окремо обговорили постачання боєприпасів і ремонт бойової техніки. Глава держави подякував усім фахівцям та партнерам, які залучені до відповідної роботи.

За його словами, вдалося налагодити таку систему, щоб не лише повернути відремонтовану техніку на поле бою, а й щоб узяти з поля бою трофейну техніку та поставити її на службу нашій державі.

Італія може надати Україні ППО

Зеленський зазначив, що сьогодні поговорив прем’єр-міністеркою Італії. Він подякував за підтримку, а Мелоні повідомила, що зараз на розгляді питання про ППО для України.

За словами президента, під час розмови скоординували кроки. Зеленський сподівається, що італійська підтримка дозволить нам зміцнити захист українського неба.

Також обговорили дипломатичні плани на найближчі місяці й зимові загрози.

Співпраця з МВФ

Президент провів нараду щодо роботи банківської системи та співпраці з МВФ. Він наголосив, що наступного року потрібно забезпечити ще більше можливостей для українців і гарантовано зберегти міцність банківської та фінансової систем.

Також він говорив із керівником найбільшого у світі інвестиційного фонду BlackRock. Отримав чергове підтвердження, що бізнес розвиненого світу вірить у нашу перемогу та готовий інвестувати в нашу відбудову. Фахівці компанії вже допомагають Україні структурувати Фонд відбудови нашої держави. Україна готується до участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Важливий тиждень для України

Президент анонсував, що цей тиждень для України буде важливим із політичного погляду. Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей. Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі, – зазначив Зеленський. Він наголосив, що це завдання не лише для держави, а й для кожного українця. Незабаром він представить свій погляд на реалізацію цих завдань у щорічному Посланні до Верховної Ради про зовнішнє і внутрішнє становище України.

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