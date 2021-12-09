У ТКГ обговорили посилення режиму тиші на Донбасі, але не досягли консенсусу, – ОБСЄ

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі обговорила посилення режиму припинення вогню на Донбасі. Але досягти єдиного розуміння ситуації не вдалося.

Про результати засідання глав делегацій ТКГ повідомив спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні посол Мікко Кіннунен.

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Результати засідання групи з безпеки

Представник ОБСЄ зазначив, що відбулися тривалі дискусії щодо необхідності забезпечити дотримання угоди про припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Існує спільне розуміння того, що довгострокове припинення вогню є пріоритетом,

– зазначив Кіннунен.

Водночас він наголосив, що учасники робочої групи з безпеки "не досягли єдиного розуміння" та закликав сторони до подальшої конструктивної роботи.

Також представник ОБСЄ звернув увагу, що, попри зниження кількості порушень режиму тиші за останні два тижні, ситуація у сфері безпеки вздовж лінії розмежування продовжує викликати занепокоєння через активні бойові дії.

Результати перемовин інших груп ТКГ

Політична робоча група провела конструктивне обговорення питань, пов'язаних із розробкою єдиного плану дій щодо імплементації мінських угод.

Учасники гуманітарної робочої групи зосередили увагу на питанні незаконного утримання людей, а також на можливому відкритті двох нових пунктів пропуску через лінію розмежування у Золотому та Щасті Луганської області.

Економічна робоча група обговорила актуальні аспекти водопостачання, зокрема тарифи на оплату води, а також пенсійні виплати, мобільний зв'язок та екологічну ситуацію на Донбасі.

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