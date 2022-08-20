На тлі масових вибухів у Криму в низці областей оголошували повторну тривогу

У багатьох областях України вдруге за ранок пролунали повітряні тривоги. За дивним збігом обставин, сирени увімкнули після інформації про низку вибухів на півострові Крим.

Близько 10:46 повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській області. А через лічені хвилини "почервоніло" кілька областей, розташованих довкола неї. Станом на 12:17 майже всюди лунали відбої.

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Де оголосили про повітряну тривогу

Дніпропетровська

Полтавська

Кіровоградська

Черкаська

Чернігівська

Київська

Вінницька

Житомирська області



Так зараз виглядає карта повітряних тривог / Скриншот карти

Вже об 11:29 сирени пролунали й в інших областях України. "Почервоніли" також Чернівецька, Івано-Франківська, Хмельницька, Закарпатська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Волинська області.

Нагадаємо, що з 4 квітня повітряна тривога лунає у Луганській області. Тож вона на карті залишається червоною ось уже майже 140 днів.

Нагадуємо, що під час повітряної тривоги необхідно перейти до укриття. Залишатись у сховищі слід доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

Що стосується "прильотів", а також роботи систем ППО, то фіксувати їх не варто. Якщо ж ви і спокусились зняти побачене на фото або відео, не публікуйте ці матеріали у мережі. Пам'ятайте, що їх може використати ворог для наступної атаки. Тож не будьте спільником окупанта, який щоденно забирає життя українців.

Зранку вибухи чули у Дніпрі

Неспокійним був ранок для мешканців Дніпра. Місцеві кореспонденти повідомили, що об 09:36 у місті лунали вибухи. Зауважимо, що сирени увімкнули об 09:26. Невдовзі у повітряному командуванні "Схід" надійшла інформація про ефективну роботу систем ППО.

Через лічені хвилини деталями поділився глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що в небі над областю спрацювала ППО. Ба більше, вона змогла приземлити всі 4 ракети, які ворог випустив по області. Зауважимо, що її загарбники прагнули атакувати "Калібрами".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також прокоментував ситуацію. Він зауважив, що Повітряним силам необхідно було усього чотири ракети комплексу С-300, щоб збити ворожі снаряди. А це означає, що наші військові були максимально ефективними.

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