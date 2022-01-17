На тлі масштабних кібератак на Україну: ЄС проводить антихакерські навчання

Європейський Союз занепокоєний атакою на держсайти України. На тлі цього ЄС розпочав тестування власної системи кіберзахисту.

Організація вирішила змоделювати атаку на вигадану фінську енергокомпанію. Це – частина навчань, які відбуватимуть 6 тижнів.

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Антихакерські навчання почали в п'ятницю, 14 січня. Їх організували для того, щоб посилити свій цифровий захист.

Країни ЄС пов'язані між собою

Випробування завершаться під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наприкінці лютого.

Кібератаки на одну з держав можуть торкнутися й інших. Адже країни Євросоюзу дуже тісно пов'язані між собою у цифровому просторі.

Країни ЄС тісно пов'язані один з одним у цифровому просторі, тому потенційна атака хакерів на одну з країн може торкнутися інших. Очікується, що випробування допоможуть якісно відпрацювати механізм дій між країнами під час нападу хакерів.

Масштабна кібератака на Україну: головне

На урядові сайти України в ніч із 13 на 14 січня сталася глобальна кібератака. Через це десятки держустанов перестали працювати – сайти Міносвіти, Міністерства закордонних справ, Державної служби із надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів та Дії.

На сайтах з'явились погрози трьома мовами – російською, польською та українською. Однак використали для погроз таку "польську", яку насправді не використовують носії.

За інформацією Центру інформаційної безпеки, атаку, ймовірно, провели з Росії.

На дії хакерів в Україні відреагували у США. Там заявили, що держава-агресорка відповість за свою атаку.

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