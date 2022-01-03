На тлі перемовин про "гарантії безпеки": Росія зібралася провести навчання ядерних сил

На початку 2022 року Росія має намір провести навчання стратегічних ядерних сил. Про це у перші дні січня повідомили низка російських ЗМІ.

При цьому на 10 січня заплановані переговори Сполучених Штатів Америки й Росії щодо так званих "гарантій безпеки". Гарантій нерозширення НАТО у бік російських кордонів.

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Росія зібралася проводити навчання ядерних сил

Російські ЗМІ повідомили з посиланням на джерела в міноборони, що "стратегічні командно-штабні навчання "Грім" за участю всіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил Росії відбудуться на початку 2022 року".

наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає. 21 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу казав тільки, що навчання ядерних сил проведуть у 2022, без зазначання місяця.

Примітно інше: такого штибу навчання Росія проводить майже щороку, але зазвичай – наприкінці. У 2020 році, зокрема, вони відбувалися на початку грудня.

Під час них:

Підводний ракетоносець запускав міжконтинентальну балістичну ракету по полігону Кура на Камчатці.

Атомна субмарина запускала МБР по цілі на полігоні Чижа на півночі Росії.

І ще один пуск ракети робили зі складу ракетних військ стратегічного призначення.

А от у 2021 році такі навчання Росія начебто й не проводила.

Січнева ж 2022 року інформація ЗМІ про нові ядерні навчання у Росії з'явилася якраз на тлі:

Оголошеної Володимиром Путіним вимоги про надання Кремлю "гарантій безпеки" щодо нерозширення НАТО (себто, і про невключення туди України).

І саме вони будуть темою обговорень у другій декаді січня під час кількох раундів спілкування у форматі Росія – США та Росія – НАТО, участь у яких братиме й ОБСЄ.

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