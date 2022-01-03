На тлі перемовин про "гарантії безпеки": Росія зібралася провести навчання ядерних сил
Джерело:ТАСС
На початку 2022 року Росія має намір провести навчання стратегічних ядерних сил. Про це у перші дні січня повідомили низка російських ЗМІ.
При цьому на 10 січня заплановані переговори Сполучених Штатів Америки й Росії щодо так званих "гарантій безпеки". Гарантій нерозширення НАТО у бік російських кордонів.
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Росія зібралася проводити навчання ядерних сил
Російські ЗМІ повідомили з посиланням на джерела в міноборони, що "стратегічні командно-штабні навчання "Грім" за участю всіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил Росії відбудуться на початку 2022 року".Зверніть увагу: наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає. 21 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу казав тільки, що навчання ядерних сил проведуть у 2022, без зазначання місяця.
Примітно інше: такого штибу навчання Росія проводить майже щороку, але зазвичай – наприкінці. У 2020 році, зокрема, вони відбувалися на початку грудня.
Під час них:
- Підводний ракетоносець запускав міжконтинентальну балістичну ракету по полігону Кура на Камчатці.
- Атомна субмарина запускала МБР по цілі на полігоні Чижа на півночі Росії.
- І ще один пуск ракети робили зі складу ракетних військ стратегічного призначення.
А от у 2021 році такі навчання Росія начебто й не проводила.
Січнева ж 2022 року інформація ЗМІ про нові ядерні навчання у Росії з'явилася якраз на тлі:
- Оголошеної Володимиром Путіним вимоги про надання Кремлю "гарантій безпеки" щодо нерозширення НАТО (себто, і про невключення туди України).
- І саме вони будуть темою обговорень у другій декаді січня під час кількох раундів спілкування у форматі Росія – США та Росія – НАТО, участь у яких братиме й ОБСЄ.
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