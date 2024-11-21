У кількох областях України почалися екстрені та аварійні відключення світла

Росія завдала чергового ракетного удару по Україні вранці 21 листопада. В декількох регіонах України введено аварійні відключення світла.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумиобленерго та Житомиробленерго. Зауважимо, що в низці регіонів також застосовують екстрені відключення світла.

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Де ввели аварійні відключення світла

Уранці 21 листопада Росія в черговий раз випустила по Україні ракети з Ту-95МС. На цьому тлі за розпорядження "Укренерго" в Сумській області введено графіки аварійних відключень.

Шановні споживачі електроенергії! О 06:54 вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введено графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черги споживачів за ГАВ,

– йдеться у повідомленні.

Там зауважили, що паралельно продовжують діяти графіки погодинних відключень. Ще одним регіоном, де ввели графіки аварійних відключень стала Житомирщина.

"За командою НЕК "Укренерго" на Житомирщині застосовано аварійні відключення електроенергії", – написали у компанії.

Згодом про застосування графіків аварійних відключень повідомили у Полтавській області. Водночас у Чернівецькій області введено екстрені відключення світла.

"Відключення без попередження запроваджуються за крайньою необхідністю, щоб зберегти енергосистему від значних технологічних руйнувань", – зазначили у Чернівціобленерго.

В ДТЕК повідомили про екстрені відключення світла

Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла,

– йдеться у повідомленні ДТЕК.

У компанії додали, що в разі змін будуть оперативно інформувати.