У кількох областях України почалися екстрені та аварійні відключення світла
Росія завдала чергового ракетного удару по Україні вранці 21 листопада. В декількох регіонах України введено аварійні відключення світла.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумиобленерго та Житомиробленерго. Зауважимо, що в низці регіонів також застосовують екстрені відключення світла.
Дивіться також Росіяни знову підняли в небо Ту-95: що це за літаки та якими ракетами б'ють
Де ввели аварійні відключення світла
Уранці 21 листопада Росія в черговий раз випустила по Україні ракети з Ту-95МС. На цьому тлі за розпорядження "Укренерго" в Сумській області введено графіки аварійних відключень.
Шановні споживачі електроенергії! О 06:54 вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введено графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черги споживачів за ГАВ,
– йдеться у повідомленні.
Там зауважили, що паралельно продовжують діяти графіки погодинних відключень. Ще одним регіоном, де ввели графіки аварійних відключень стала Житомирщина.
"За командою НЕК "Укренерго" на Житомирщині застосовано аварійні відключення електроенергії", – написали у компанії.
Згодом про застосування графіків аварійних відключень повідомили у Полтавській області. Водночас у Чернівецькій області введено екстрені відключення світла.
"Відключення без попередження запроваджуються за крайньою необхідністю, щоб зберегти енергосистему від значних технологічних руйнувань", – зазначили у Чернівціобленерго.
В ДТЕК повідомили про екстрені відключення світла
Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла,
– йдеться у повідомленні ДТЕК.
У компанії додали, що в разі змін будуть оперативно інформувати.