На тлі загрози Росії: Боррель заявив, що Європа в небезпеці та потребує сучасних збройних сил

Не так багато європейських політиків очікували на війну, яку розпочне Росія. І виявилося, що європейські країни не надто готові до бойових дій через недофінансування армії.

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив про необхідність тіснішої співпраці країн в оборонній сфері.

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Російське вторгнення в Україну стало тривожним сигналом для безпеки та оборони ЄС. У спільному повідомленні про недоліки в оборонних інвестиціях чітко пояснюється, що через недостатнє інвестування оборонні можливості, які ми маємо, не відповідають тим, які нам потрібні для загроз, з якими ми стикаємося,

– йдеться в заяві Борреля.

Політик наголошує, що ЄС має взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, фактично закликавши створити спільну армію.

"Нам потрібні сучасні та оперативно сумісні європейські збройні сили, що мають на меті вищий спектр, а також прагнути нарощувати можливості та сили", – заявив Боррель.

Як приклад він наводить той факт, що в європейських країн вичерпуються запаси озброєння через те, що вона передає його Україні, яка захищається від російської агресії. Відтак це є одним з найбільш очевидних недоліків країн ЄС що було спричинено скороченням бюджету та недостатнім інвестуванням в армію.

"Дані показують мовчазний процес недоінвестування в європейські армії та скорочення бюджету, викликане політикою жорсткої економії. Я не говорю тут про актуальність цих скорочень і політичних рішень, які за ними стояли. Проте, це добре знати, щоб оцінити майбутню політику видатків", – наголошує політик.

За його словами, зараз перед Європейським Союзом стоїть завдання краще координувати процес збільшення видатків, щоб уникнути дублювання та значного розриву в фінансуванні.

Недофінансування європейських армій

Боррель також наводить дані про прогалини фінансування оборони ЄС. Мова йде про загальний військовий потенціал, загальні інвестиції в оборону, дослідження та розробки та порівняння з військовими розробками інших країн. Для прикладу, з 1999 по 2021 рік сукупні витрати ЄС на оборону зросли лише на 20%. Натомість за цей період в США вони зросли на 66%, в Росії – на 292%, а в Китаї – на 592%. Водночас Боррель робить поправку на те, що потрібно враховувати початковий рівень військового потенціалу. Але загалом ці цифри демонструють певні тенденції, які відбулися за останні два десятиліття.

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Ще одні важливі цифри – якби всі країни-члени ЄС з 2006 по 2020 рік витрачали 2% свого ВВП на оборону, а 20% з них на інвестиції, то це призвело б до додаткових 1,1 трильйона євро на оборону, з яких близько 270 мільярдів євро на інвестиції.

Усунення недоліків

Боррель заявив, що Європейський Союз тепер змушений усунути ці недоліки.

"За останні тижні багато країн-членів оголосили про збільшення своїх витрат на оборону. Це дуже позитивно. Однак, як я вже говорив раніше, дуже важливо, щоб вони не тільки витрачали більше, але й краще разом, щоб запобігти подальшій фрагментації", – заявив Боррель.

За його словами, збільшення видатків на оборону кожною країною може і не мати необхідного ефекту, якщо це не робити спільно в рамках ЄС.

"Якщо кожна держава-член збільшить свої витрати на оборону, інвестуючи самостійно без європейської координації, результатом, швидше за все, буде марна трата грошей з ризиком збільшення існуючих лазівок і непотрібних дублювань", – переконаний політик.

Три напрямки для ЄС

Відтак він визначив три основні напрямки дій для держав-членів ЄС:

Робота над боєготовністю сил, у тому числі з поповненням запасів.

Протягом наступних п'яти років збільшити свої оборонно можливості, особливо в тих сферах, де виникли прогалини. Серед них модернізація протиповітряної оборони, можливості кібербезпеки та космічної галузі.

Протягом більш тривалого періоду розпочати спільну роботу над розробкою основних бойових танків, оборонних систем A2/AD та систем оповіщення про обстановку в космосі.