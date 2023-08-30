Тобі буде п**да, – застрелений у Дніпрі чоловік жорстко погрожував патрульній

У поліції показали відео з нагрудної камери поліцейської, яка зупинила автомобіль Jaguar через порушення правил дорожнього руху. Чоловік поводив себе конфліктно та навіть погрожував патрульній.

На відео з нагрудної камери видно, що чоловік погрожував патрульній. Також на камеру потрапив момент перестрілки.

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У поліції показали відео з нагрудної камери

На відео видно, що патрульні зупинили машину та пояснили причину. Однак жінка не погоджувалась і вимагала показати відео правопорушення до пред'явлення документів.

Тоді з автівки вийшов сердитий чоловік та почав хамити та погрожувати патрульній. Провокатор спілкувався неадекватно та після цього ще й заявив, що викличе адвоката. І тоді поліцейській нібито "буде пи**да".

Врешті чоловік сказав своїй жінці, щоб вона їхала та пішов до машини. Однак правоохоронці наголосили, що всі повинні залишатися на місці, інакше вони мають право застосувати силу.

Після цього те, що відбувалось, видно погано. Зрозуміло, що поліцейські намагались дістати жінку, яка сиділа за кермом, з салону авто. І тоді, судячи зі звуків, чоловік напав на патрульну. Жінка казала "Вова, заспокойся", однак він не зупинився. Після цього на відео чути постріли та крик жінки.

Також на кадрах чітко видно, що нападник розбив патрульній обличчя.

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Незадовго після публікації відео Національною поліцією, журналісти "Схем" опублікували розширене відео з двох бодікамер.

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