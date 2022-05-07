Точки приземлення у літака "судного дня" немає, – Яковенко про залякування від Путіна

Чимало людей лякає інформація стосовно російського літака "судного дня". Мовляв, 9 травня, Путін, перебуваючи на його борту – віддасть наказ про запуск ядерної ракети.

Про це 24 каналу розповів російський журналіст Ігор Яковенко. Він також додав, що "переможний" парад Путіна буде виглядати дещо жалюгідно, адже це буде парад самотності.

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"Ще варто додати, що лише кілька країн все ж проводитимуть урочистості до "дня побєди": Росія, Білорусь, Північна Осетія та Абхазія. Аби приховати свою самотність, Путін заявив, що він нікого не запрошує," – переконаний російський журналіст.

Літак "судного дня" – навіщо він на параді

Яковенко зазначає, що ту кількість дурниць, яку вже чинить російська влада, їх можна перелічувати ледь не безперервно. До цього переліку входять: скандальні заяви Лаврова, війна в Україні. На думку журналіста, зараз просто додалась ще одна – використання на параді борту "судного дня".

Якщо росіяни все ж наважаться показати його на параді, то це виглядатиме дуже дивно. Адже це, стверджує Ігор Яковенко.

Також незрозуміло, а куди ж полетить цей літак і яка у нього кінцева точка. Цікаво, чи знайдуть вони бодай одну країну, яка погодиться їх прихистити, чи вони сподіваються врятуватись десь у Росії? Все це дуже велике питання,

– зазначає журналіст.

Що таке борт "судного дня" у Росії

Це військовий літак Іл-80, основним завданням якого є створення командного пункту для керування збройними силами Росії у випадку ядерної війни. Спецборт Іл-80 розробили наприкінці 1980-х років ще у Радянському союзі на базі пасажирського літака Іл-86.



Літак Іл-80 та супроводжувальні винищувачі на параді 2010 року / Фото Chas.news

Зовнішньо від свого прототипу його відрізняє:

відсутність ілюмінаторів;

посилена конструкція крил та корпусу.

При цьому на літаку повністю відсутнє озброєння. Його захист мають забезпечувати винищувачі. Варто додати, що літак "судного дня" вже брав участь у параді – востаннє це було у 2010 році. Цьогоріч, найімовірніше, Путін захоче показати західним країнам "повну боєготовність сил РФ".

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