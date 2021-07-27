У Зеленського повідомили, коли Єрмак і Кулеба навідаються до США
Джерело:24 канал
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та голова МЗС України Дмитро Кулеба перед зустріччю Зеленського з Байденом мають поїхати в США для підготовки офіційного візиту. Однак точної дати поїздки українських високопосадовців поки немає.
Про це під час брифінгу повідомив речник президента України Сергій Никифоров. Найближчим часом українські чиновники поїдуть у Білий дім.
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Кулеба та Єрмак їдуть готувати візит Зеленського
Речник президента підтвердив, що голова МЗС та керівник ОП поїдуть у Вашингтон для підготовки візиту Зеленського, який має відбутися 30 серпня.
Та на питання коли саме українські посадовці поїдуть в Білий дім, Никифоров відповів, що дати ще немає.
Вони справді поїдуть готувати візит. Коли саме? Колись між нині й 30 серпня. Зараз цієї дати немає, – сказав речник.
Візит Зеленського в США: головне
- У червні 2021 року Джо Байден запросив Володимира Зеленського в Білий дім. Український президент прийняв запрошення американського колеги.
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв, що візит Зеленського до США відбудеться уже наприкінці липня.
- 17 липня Офіс Президента підтвердив, що зустріч двох президентів перенесли на 30 серпня.