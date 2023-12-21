Де в Україні сніжитиме та дощитиме: прогноз погоди на 21 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 21 грудня, буде відносно теплою. Невеликий мороз очікується лише вночі в кількох областях.
У четвер в Україні буде хмарно з проясненнями. Вітер матиме переважно південно-західний напрямок зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. На Заході вдень можливі місцями пориви до 15 – 20 за секунду, а на високогір'ї Карпат очікуються пориви 20 – 25 метрів за секунду та хуртовина.
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Якою буде погода 21 грудня
Істотних опадів у четвер не очікується. На Закарпатті та Прикарпатті вдень можливий сніг, місцями з дощем. Також у цих регіонах очікується ожеледь.
Мінусова температура буде лише вночі у Закарпатській та Чернівецькій областях, де очікується 0…-2 та +1…-1 відповідно. У решті західних областей вночі буде +4…+2,. На Заході вдень стовпчики термометрів покажуть +3…+5. На Півночі вночі похолодає до +3…+1, а вдень потеплішає до +4…+6. На Сході вночі температура впаде до 0…+2. Вдень у східних областях очікується +4…+6. У Центрі нічна температура становитиме +3…+1, а денна буде +3…+5. Найтепліше буде на Півдні, де вночі очікується +4…+6, а вдень повітря прогріється подекуди до +8…+10.
Яка погода очікується на Київщині
На Київщині теж не очікується істотних опадів. Вночі у Київській області буде +4…+1. Може похолодати до -1. Вдень там потеплішає до +1…+6.
У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +3…+1. Денна температура у столиці становитиме +4…+6.
Погода в обласних центрах
- Київ +4...+6
- Ужгород +2...+4
- Львів +2...+4
- Івано-Франківськ +3...+5
- Тернопіль +3...+5
- Чернівці +4...+6
- Хмельницький +3...+5
- Луцьк +2...+4
- Рівне +2...+4
- Житомир +2...+4
- Вінниця +3...+5
- Одеса +4...+6
- Миколаїв +6...+8
- Херсон +8...+10
- Сімферополь +9...+11
- Кропивницький +4...+6
- Черкаси +3...+5
- Чернігів +3...+5
- Суми +2...+4
- Полтава +2...+4
- Дніпро +4...+6
- Запоріжжя +7...+9
- Донецьк +4...+6
- Луганськ +1...+3
- Харків +4...+6
Прогноз погоди в Україні на 21 грудня / Карта Укргідрометцентру