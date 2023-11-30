Приємний початок зими і трохи снігу: якою буде погода в Україні 1 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
У ніч на п'ятницю 1 грудня в середньому буде -3...-5 градусів, а от денні температури значно м'якші: майже по всій Україні невеличкий плюс. Найтепліше на Півдні та Сході, там стовпчики термометрів сягнуть неймовірних +10...+13 градусів. Прогнозують сніг із дощем.
Українці вже відчули на собі холоди та хурделиці, втім, календарна зима тільки приходить. Хоч 1 грудня синоптики не обіцяють значних морозів, не варто забувати вдома шапку та рукавички. І будьте обережні, адже на вулицях слизько!
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Прогноз погоди в Україні на 1 грудня
Буде хмарно, очікуємо невеликий сніг і мокрий сніг із переходом у більшості областей в дощ. Уночі та вранці місцями ожеледь, вдень на Лівобережжі помірні дощі. В Карпатах та на Закарпатті протягом доби значні опади. На дорогах країни, окрім півдня та сходу, місцями ожеледиця.
Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі 0...-5 градусів, на узбережжі морів та в Криму 0...+5 градусів, удень від -2 до +3 градусів, у центральних, східних областях та на Закарпатті +2...+7, у південній частині +8...+13 градусів.
Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні
Тут також буде хмарно, синоптики прогнозують невеликий сніг і мокрий сніг. Уночі та вранці місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура по області вночі 0...-5 градусів, удень від -2 до +3. У Києві вночі -1...-3 градуси, вдень 0...+2.
Сніголавинне попередження
30 листопада − 01 грудня, на високогiр'ї східної частини Закарпатської області зберігається та 01 грудня, у зв'язку з опадами, на високогiр'ї Iвано-Франкiвської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рівень).
Сніголавинне попередження в Україні 1 грудня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ 0...+2
- Ужгород +3...+5
- Львів 0...+2
- Івано-Франківськ +1...+3
- Тернопіль 0...+2
- Чернівці +1...+3
- Хмельницький 0...+2
- Луцьк 0...-2
- Рівне -1...+1
- Житомир 0...+2
- Вінниця +2...+4
- Одеса +11...+13
- Миколаїв +9...+11
- Херсон +11...+13
- Сімферополь +12...+14
- Кропивницький +5...+7
- Черкаси +3...+5
- Чернігів 0...+2
- Суми 0...+2
- Полтава +2...+4
- Дніпро +6...+8
- Запоріжжя +10...+12
- Донецьк +7...+9
- Луганськ +4...+6
- Харків +4...+6