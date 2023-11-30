Приємний початок зими і трохи снігу: якою буде погода в Україні 1 грудня

У ніч на п'ятницю 1 грудня в середньому буде -3...-5 градусів, а от денні температури значно м'якші: майже по всій Україні невеличкий плюс. Найтепліше на Півдні та Сході, там стовпчики термометрів сягнуть неймовірних +10...+13 градусів. Прогнозують сніг із дощем.

Українці вже відчули на собі холоди та хурделиці, втім, календарна зима тільки приходить. Хоч 1 грудня синоптики не обіцяють значних морозів, не варто забувати вдома шапку та рукавички. І будьте обережні, адже на вулицях слизько!

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Прогноз погоди в Україні на 1 грудня

Буде хмарно, очікуємо невеликий сніг і мокрий сніг із переходом у більшості областей в дощ. Уночі та вранці місцями ожеледь, вдень на Лівобережжі помірні дощі. В Карпатах та на Закарпатті протягом доби значні опади. На дорогах країни, окрім півдня та сходу, місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі 0...-5 градусів, на узбережжі морів та в Криму 0...+5 градусів, удень від -2 до +3 градусів, у центральних, східних областях та на Закарпатті +2...+7, у південній частині +8...+13 градусів.

Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні

Тут також буде хмарно, синоптики прогнозують невеликий сніг і мокрий сніг. Уночі та вранці місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура по області вночі 0...-5 градусів, удень від -2 до +3. У Києві вночі -1...-3 градуси, вдень 0...+2.

Сніголавинне попередження

30 листопада − 01 грудня, на високогiр'ї східної частини Закарпатської області зберігається та 01 грудня, у зв'язку з опадами, на високогiр'ї Iвано-Франкiвської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рівень).



Сніголавинне попередження в Україні 1 грудня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ 0...+2

Ужгород +3...+5

Львів 0...+2

Івано-Франківськ +1...+3

Тернопіль 0...+2

Чернівці +1...+3

Хмельницький 0...+2

Луцьк 0...-2

Рівне -1...+1

Житомир 0...+2

Вінниця +2...+4

Одеса +11...+13

Миколаїв +9...+11

Херсон +11...+13

Сімферополь +12...+14

Кропивницький +5...+7

Черкаси +3...+5

Чернігів 0...+2

Суми 0...+2

Полтава +2...+4

Дніпро +6...+8

Запоріжжя +10...+12

Донецьк +7...+9

Луганськ +4...+6

Харків +4...+6



Прогноз погоди в Україні на 1 грудня / Укргідрометцентр

