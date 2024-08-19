До +37, але в кількох областях жадані дощі: прогноз погоди на 20 серпня

19 серпня 2024, 14:40
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Автор: Ірина Чеботнікова

Джерело:

Укргідрометцентр

Синоптики обіцяють на вівторок спеку: +36 градусів буде не тільки на Півдні та в Центрі, але й у Києві. Втім, у деяких регіонах усе ж пройдуть дощі.

На жаль, протягом тижня може припекти і до +39. Тож не забуваймо пити достатньо води, носити легкий натуральний одяг і сонцезахисні окуляри.

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Прогноз погоди в Україні 20 серпня

Очікуємо на невелику хмарність без опадів, лише у західних та Житомирській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3 – 5 метрів на секунду.

Температура вночі +15...+20 градусів, на узбережжі морів до +23; вдень +30...+34, у південних, центральних, місцями північних та східних областях сильна спека +35...38, у західних областях +28...+33, на високогір'ї Карпат +22...+27 градусів.

Прогноз погоди на 20 серпня у Києві та в столичному регіоні

Тут також буде невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 3 – 5 метрів на секунду.

Температура вночі +15...+20 градусів, удень сильна спека +35...+37; у Києві вночі +18...+20, вдень сильна спека +35 градусів.

Погода в обласних центрах

  • Київ +34...+36
  • Ужгород +31...+33
  • Львів +28...+30
  • Івано-Франківськ +29...+31
  • Тернопіль +30...+32
  • Чернівці +30...+32
  • Хмельницький +30...+32
  • Луцьк +30...+32
  • Рівне +30...+32
  • Житомир +31...+33
  • Вінниця +34...+36
  • Одеса +28...+30
  • Миколаїв +35...+37
  • Херсон +35...+37
  • Сімферополь +32...+34
  • Кропивницький +34...+36
  • Черкаси +33...+35
  • Чернігів +33...+35
  • Суми +32...+34
  • Полтава +32...+34
  • Дніпро +33...+35
  • Запоріжжя +34...+36
  • Донецьк +33...+35
  • Луганськ +32...+34
  • Харків +32...+34


Прогноз погоди в Україні на 20 серпня / Укргідрометцентр