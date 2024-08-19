До +37, але в кількох областях жадані дощі: прогноз погоди на 20 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
Синоптики обіцяють на вівторок спеку: +36 градусів буде не тільки на Півдні та в Центрі, але й у Києві. Втім, у деяких регіонах усе ж пройдуть дощі.
На жаль, протягом тижня може припекти і до +39. Тож не забуваймо пити достатньо води, носити легкий натуральний одяг і сонцезахисні окуляри.
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Прогноз погоди в Україні 20 серпня
Очікуємо на невелику хмарність без опадів, лише у західних та Житомирській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3 – 5 метрів на секунду.
Температура вночі +15...+20 градусів, на узбережжі морів до +23; вдень +30...+34, у південних, центральних, місцями північних та східних областях сильна спека +35...38, у західних областях +28...+33, на високогір'ї Карпат +22...+27 градусів.
Прогноз погоди на 20 серпня у Києві та в столичному регіоні
Тут також буде невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 3 – 5 метрів на секунду.
Температура вночі +15...+20 градусів, удень сильна спека +35...+37; у Києві вночі +18...+20, вдень сильна спека +35 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +34...+36
- Ужгород +31...+33
- Львів +28...+30
- Івано-Франківськ +29...+31
- Тернопіль +30...+32
- Чернівці +30...+32
- Хмельницький +30...+32
- Луцьк +30...+32
- Рівне +30...+32
- Житомир +31...+33
- Вінниця +34...+36
- Одеса +28...+30
- Миколаїв +35...+37
- Херсон +35...+37
- Сімферополь +32...+34
- Кропивницький +34...+36
- Черкаси +33...+35
- Чернігів +33...+35
- Суми +32...+34
- Полтава +32...+34
- Дніпро +33...+35
- Запоріжжя +34...+36
- Донецьк +33...+35
- Луганськ +32...+34
- Харків +32...+34