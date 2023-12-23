Дощ із мокрим снігом: прогноз погоди на 23 грудня в Україні

У суботу 23 грудня в Україні дощова погода, місцями мокрий сніг. Середня температура становитиме -1...+1 градус, тепліше буде на Сході - там стовпчики термометрів покажуть до +5, в тимчасово окупованому Криму +6 градусів.

Зима наприкінці грудня нагадує про себе мокрим снігом, утім, холодно не буде. Тому вдягайте шапки, рукавички і сміливо вирушайте на святкові закупи – Різдво вже на порозі! І за святковою метушнею не забувайте, будь ласка, про донати на ЗСУ та смаколики для наших воїнів!

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Якою буде погода в Україні 23 грудня

На Сході та південному сході країни дощ та мокрий сніг, на решті території місцями невеликий мокрий сніг, вночі в Карпатах помірний сніг. У наступні дві доби в більшості областей сніг, вдень 25 грудня з переходом у дощ.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7 – 12 метрів на секунду, 23 грудня у західних областях, вночі 24 грудня місцями на півдні країни пориви 15 – 20 метрів на секунду.

На сході та південному сході країни температура вночі та вдень +1...+6 градусів тепла, на решті території температура протягом доби від -3 до +2 градусів. У наступні дві доби температура вночі від -5 до +1 градуса, вдень 24 грудня близько нуля, на Різдво 25 грудня в Україні, крім сходу та північного сходу, +4...+10 градусів.

Прогноз погоди на 23 грудня в Києві та столичному регіоні

Буде хмарно, очікують невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі та вдень від -3 до +2, у Києві протягом доби близько нуля.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища та сніголавинну небезпеку

23 грудня у західних областях пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.



Небезпечні метеорологічні явища в Україні 23 грудня / Укргідрометцентр

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами очікується 22 – 24 грудня на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Не ходіть на високогір'я!



Сніголавинна небезпека в Україні 23 грудня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ -1...+1

Ужгород 0...+2

Львів -1...+1

Івано-Франківськ -1...+1

Тернопіль -1...+1

Чернівці -1...+1

Хмельницький -1...+1

Луцьк -1...+1

Рівне -1...+1

Житомир -1...+1

Вінниця -1...+1

Одеса 0...+2

Миколаїв 0...+2

Херсон +1...+3

Сімферополь +4...+6

Кропивницький -1...+1

Черкаси -1...+1

Чернігів -1...+1

Суми -1...+1

Полтава -1...+1

Дніпро +1...+3

Запоріжжя +2...+4

Донецьк +2...+4

Луганськ +3...+5

Харків +2...+4



Прогноз погоди в Україні на 23 грудня / Укргідрометцентр