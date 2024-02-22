Де в Україні дощитиме: прогноз погоди на 23 лютого

Погода в Україні у п'ятницю, 23 лютого, буде відносно теплою та з мінливою хмарністю. Лише у кількох областях будуть опади.

Цієї п'ятниці вітер матиме переважно південний напрямок зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Вдень місцями можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду у більшості областей Центру, а також на Чернігівщині, Сумщині, Одещині та у Карпатах.

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Якою буде погода 23 лютого

На Закарпатті буде помірний дощ, а у Карпатах вночі ще й очікується мокрий сніг. У Львівщині та на Волині вдень місцями можливі невеликі дощі. На решті території України опадів не очікується.

На Заході нічна температура становитиме +6…+4, а вдень буде в середньому +9…+11. На Півночі вночі стовпчики термометрів показуватимуть +5…+3, а вдень потеплішає до +8…+10. Однак на Сумщині та Чернігівщині буде трохи прохолодніше, а саме 0…+2 вночі та +4…+6 вдень. На Сході вночі похолодає до -1…-3, а вдень потеплішає до +5…+7. У Центрі вночі стовпчики термометрів покажуть +5…+3, а денна температура становитиме +10…+12. На Півдні вночі теж буде +5…+3, а вдень там потеплішає до +9…+11.

Прогноз погоди для Київщини

У Київській області не очікується опадів, буде лише мінлива хмарність. Нічна температура на Київщині становитиме +1…+6. Вдень в області потеплішає до +7…+12.

У Києві вночі похолодає до +3…+5. Вдень у столиці стовпчики термометрів показуватимуть +8…+10.

Денна температура в обласних центрах

Київ – +8…+10

Ужгород – +9…+11

Львів – +9…+11

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +9…+11

Рівне – +8…+10

Житомир – +9…+11

Вінниця – +10…+12

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +9…+11

Кропивницький – +10…+12

Черкаси – +9…+11

Чернігів – +5…+7

Суми – +4…+6

Полтава – +6…+8

Дніпро – +8…+10

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +5…+7

Луганськ – +3…+5

Харків – +5…+7



Прогноз погоди в Україні на 23 лютого / Карта Укргідрометцентру