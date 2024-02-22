Де в Україні дощитиме: прогноз погоди на 23 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у п'ятницю, 23 лютого, буде відносно теплою та з мінливою хмарністю. Лише у кількох областях будуть опади.
Цієї п'ятниці вітер матиме переважно південний напрямок зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Вдень місцями можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду у більшості областей Центру, а також на Чернігівщині, Сумщині, Одещині та у Карпатах.
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Якою буде погода 23 лютого
На Закарпатті буде помірний дощ, а у Карпатах вночі ще й очікується мокрий сніг. У Львівщині та на Волині вдень місцями можливі невеликі дощі. На решті території України опадів не очікується.
На Заході нічна температура становитиме +6…+4, а вдень буде в середньому +9…+11. На Півночі вночі стовпчики термометрів показуватимуть +5…+3, а вдень потеплішає до +8…+10. Однак на Сумщині та Чернігівщині буде трохи прохолодніше, а саме 0…+2 вночі та +4…+6 вдень. На Сході вночі похолодає до -1…-3, а вдень потеплішає до +5…+7. У Центрі вночі стовпчики термометрів покажуть +5…+3, а денна температура становитиме +10…+12. На Півдні вночі теж буде +5…+3, а вдень там потеплішає до +9…+11.
Прогноз погоди для Київщини
У Київській області не очікується опадів, буде лише мінлива хмарність. Нічна температура на Київщині становитиме +1…+6. Вдень в області потеплішає до +7…+12.
У Києві вночі похолодає до +3…+5. Вдень у столиці стовпчики термометрів показуватимуть +8…+10.
Денна температура в обласних центрах
- Київ – +8…+10
- Ужгород – +9…+11
- Львів – +9…+11
- Івано-Франківськ – +10…+12
- Тернопіль – +9…+11
- Чернівці – +10…+12
- Хмельницький – +9…+11
- Луцьк – +9…+11
- Рівне – +8…+10
- Житомир – +9…+11
- Вінниця – +10…+12
- Одеса – +9…+11
- Миколаїв – +10…+12
- Херсон – +9…+11
- Сімферополь – +9…+11
- Кропивницький – +10…+12
- Черкаси – +9…+11
- Чернігів – +5…+7
- Суми – +4…+6
- Полтава – +6…+8
- Дніпро – +8…+10
- Запоріжжя – +8…+10
- Донецьк – +5…+7
- Луганськ – +3…+5
- Харків – +5…+7
Прогноз погоди в Україні на 23 лютого / Карта Укргідрометцентру