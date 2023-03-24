Заходу та Півночі приготуватися до дощу: прогноз погоди на 25 березня

Погода в Україні у суботу, 25 березня, буде хмарною, однак з проясненнями. У певних областях можливі дощі, однак температура обіцяє бути високою.

Українці нарешті дочекалися весни, а разом з нею справжнього тепла та сонечка. Власне, температура 25 березня коливатиметься вдень від 13 до 18 градусів. Усе залежить від регіону.

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На Півночі та Заході дощитиме

Жителям західних регіонів обов'язково варто взяти зі собою на прогулянку парасольку, адже можливі помірні дощі. Водночас подекуди будуть опади на Півночі. Синоптики попереджають навіть про грози.

Хмарно з проясненнями. У західних областях помірні, вдень і в північних областях місцями невеликі дощі, подекуди грози,

– йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Окрім того, там зазначено, що на решті території опадів не буде. Себто йдеться про Південь, Схід та Центр.

Окремо згадаємо про місто Київ. Погода в столиці вночі буде сухою, у той час, коли вдень можливий місцями невеликий дощ.

Зверніть увагу! Вітер буде південно-західний: від 7 до 12 метрів на секунду. У Карпатах місцями пориви від 15 до 20 метрів на секунду.

Температура вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, на Заході та Півночі – до 10, а вдень – від 13 до 18.

На високогір'ї Карпат та узбережжі морів буде від 7 до 12 градусів тепла.

Якою буде температура в найбільших містах

Київ – +15...+17

Ужгород – +12...+14

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +12...+14

Рівне – +12...+14

Житомир – +14...+16

Вінниця – +15...+17

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +15...+17

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +17...+19

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +15...+17

Суми – +14...+16

Полтава – +15...+17

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +16...+18

Харків – +14...+16



Якою буде погода 25 березня / Карта Укргідрометцентру