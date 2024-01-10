Удень маленький морозець, а вночі до -17 градусів: прогноз погоди в Україні на 10 січня
Джерело:Укргідрометцентр
Удень в середу 10 січня в Україні невеликий мінус – у більшості регіонів стовпчики термометрів ніби зупиняться на позначці -2...-4 градуси. А от уночі морози будуть значно серйозніші.
Синоптики прогнозують вночі 10 січня -7...-9 градусів на Заході, -13...-15 у Черкасах, Полтаві, Дніпрі, Кропивницькому, Харкові, -8 на Півночі та Півдні України, а на Сході буде -12...-14 на Луганщині та -15...-17 на Донеччині. Що цікаво, в Ужгороді прогнозують -10...-12 градусів уночі, а вдень +2 – так тепло буде тільки там і Сімферополі.
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Якою буде погода в Україні 10 січня
Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в північних та східних областях місцями невеликий сніг.
На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний, західний 7 – 12 метрів на секунду.
Температура вночі -6...-11, у східних, більшості центральних областей, в Карпатах та на Прикарпатті -12...-17; удень -1...-6, на Закарпатті та місцями в Криму 0...+2.
Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні
Тут очікуємо хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний 7 – 12 метрів на секунду.
Температура по області вночі -6...-11 градусів, удень -1...-6; у Києві вночі -8...-10 градусів, удень -2...-4.
Вся країна жовта через ожеледицю: попередження про небезпечні метеорологічні явища
10 січня по всій Україні на дорогах ожеледиця. Через це оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Будь ласка, будьте обережні!
На високогiр'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей зберігається помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).
Погода в обласних центрах
- Київ -2...-4
- Ужгород 0...+2
- Львів -2...-4
- Івано-Франківськ -2...-4
- Тернопіль -2...-4
- Чернівці -2...-4
- Хмельницький -2...-4
- Луцьк -2...-4
- Рівне -2...-4
- Житомир -2...-4
- Вінниця -2...-4
- Одеса -1...-3
- Миколаїв -1...-3
- Херсон -1...-3
- Сімферополь 0...+2
- Кропивницький -2...-4
- Черкаси -2...-4
- Чернігів -2...-4
- Суми -2...-4
- Полтава -2...-4
- Дніпро -2...-4
- Запоріжжя -1...-3
- Донецьк -2...-4
- Луганськ -1...-3
- Харків -3...-5