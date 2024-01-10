Удень маленький морозець, а вночі до -17 градусів: прогноз погоди в Україні на 10 січня

Удень в середу 10 січня в Україні невеликий мінус – у більшості регіонів стовпчики термометрів ніби зупиняться на позначці -2...-4 градуси. А от уночі морози будуть значно серйозніші.

Синоптики прогнозують вночі 10 січня -7...-9 градусів на Заході, -13...-15 у Черкасах, Полтаві, Дніпрі, Кропивницькому, Харкові, -8 на Півночі та Півдні України, а на Сході буде -12...-14 на Луганщині та -15...-17 на Донеччині. Що цікаво, в Ужгороді прогнозують -10...-12 градусів уночі, а вдень +2 – так тепло буде тільки там і Сімферополі.

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Якою буде погода в Україні 10 січня

Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в північних та східних областях місцями невеликий сніг.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний, західний 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі -6...-11, у східних, більшості центральних областей, в Карпатах та на Прикарпатті -12...-17; удень -1...-6, на Закарпатті та місцями в Криму 0...+2.

Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні

Тут очікуємо хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі -6...-11 градусів, удень -1...-6; у Києві вночі -8...-10 градусів, удень -2...-4.

Вся країна жовта через ожеледицю: попередження про небезпечні метеорологічні явища

10 січня по всій Україні на дорогах ожеледиця. Через це оголошено I рівень небезпечності, жовтий.



Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Будь ласка, будьте обережні!

На високогiр'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей зберігається помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).

Погода в обласних центрах

Київ -2...-4

Ужгород 0...+2

Львів -2...-4

Івано-Франківськ -2...-4

Тернопіль -2...-4

Чернівці -2...-4

Хмельницький -2...-4

Луцьк -2...-4

Рівне -2...-4

Житомир -2...-4

Вінниця -2...-4

Одеса -1...-3

Миколаїв -1...-3

Херсон -1...-3

Сімферополь 0...+2

Кропивницький -2...-4

Черкаси -2...-4

Чернігів -2...-4

Суми -2...-4

Полтава -2...-4

Дніпро -2...-4

Запоріжжя -1...-3

Донецьк -2...-4

Луганськ -1...-3

Харків -3...-5



Прогноз погоди в Україні на 10 січня / Укргідрометцентр