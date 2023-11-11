Одразу два рівні небезпеки, а в Карпатах значний сніг: прогноз погоди в Україні на 12 листопада

11 листопада 2023, 14:46
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Джерело:

Укргідрометцентр

По всій країні очікують на опади та пориви вітру. Найтепліше буде на Півдні та Сході, до +15 градусів, морозу поки що нема, хіба що у Карпатах вночі.

Неділя обіцяє бути дощовою, до того ж із поривами вітру, через що в низці областей оголосили жовтий, а подекуди і помаранчевий рівень небезпечності. Цей день краще провести вдома, а якщо виходите на вулицю –обов'язково беріть парасольки, вдягайтеся тепліше та не паркуйте машини під деревами.

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Якою буде погода в Україні 12 листопада

Синоптики прогнозують хмарну погоду та дощі. У центральних, північних областях, вночі і в південній частині значні дощі.

Вітер південно-західний із переходом у західний, а вдень і в північних областях на північно-західний, 9 – 14 метрів на секунду, в Україні пориви 15 – 22 метри на секунду, у південній, східній частині та в центральних областях країни слід чекати на пориви сильного вітру 25 – 30 метрів на секунду.

Температура вночі та вдень у західних областях +2...+7 градусів тепла, в північних областях +4...+9 градусів тепла, на решті території уночі +6...+11 градусів, удень +10...+15 градусів.

У Карпатах буде значний сніг, місцями хуртовини, вдень пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, на дорогах ожеледиця, температура вночі 0...-5 градусів, а вдень близько нуля градусів.

Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні

Буде хмарно, вночі значний дощ, удень дощитиме. Вітер південнно-західний із переходом на північно-західний, 9 – 14 метрів на секунду, вдень пориви 15 – 20 метрів на секунду, І рівень небезпечності, жовтий.

Температура вночі та вдень +4...+9 градусів, по Києву вночі та вдень +7...+9 градусів.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

12 листопада у північних, центральних, вночі і в південній частині країни значні дощі, а в Карпатах значний сніг.

В Україні очікують пориви вітру 15 – 22 метри на секунду, тож оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

У південній, східній частині та в центральних областях пориви сильного вітру сягнуть 25 – 30 метрів на секунду, оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.


Небезпека в Україні 12 листопада / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

  • Київ +7...+9
  • Ужгород +6...+8
  • Львів +5...+7
  • Івано-Франківськ +6...+8
  • Тернопіль +6...+8
  • Чернівці +6...+8
  • Хмельницький +6...+8
  • Луцьк +6...+8
  • Рівне +5...+7
  • Житомир +6...+8
  • Вінниця +6...+8
  • Одеса +10...+12
  • Миколаїв +12...+14
  • Херсон +13...+15
  • Сімферополь +16...+18
  • Кропивницький +9...+11
  • Черкаси +8...+10
  • Чернігів +6...+8
  • Суми +8...+10
  • Полтава +10...+12
  • Дніпро +13...+15
  • Запоріжжя +13...+15
  • Донецьк +13...+15
  • Луганськ +13...+15
  • Харків +13...+15


Прогноз погоди в Україні на 12 листопада / Укргідрометцентр

Автор: Ірина Чеботнікова