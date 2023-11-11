Одразу два рівні небезпеки, а в Карпатах значний сніг: прогноз погоди в Україні на 12 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
По всій країні очікують на опади та пориви вітру. Найтепліше буде на Півдні та Сході, до +15 градусів, морозу поки що нема, хіба що у Карпатах вночі.
Неділя обіцяє бути дощовою, до того ж із поривами вітру, через що в низці областей оголосили жовтий, а подекуди і помаранчевий рівень небезпечності. Цей день краще провести вдома, а якщо виходите на вулицю –обов'язково беріть парасольки, вдягайтеся тепліше та не паркуйте машини під деревами.
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Якою буде погода в Україні 12 листопада
Синоптики прогнозують хмарну погоду та дощі. У центральних, північних областях, вночі і в південній частині значні дощі.
Вітер південно-західний із переходом у західний, а вдень і в північних областях на північно-західний, 9 – 14 метрів на секунду, в Україні пориви 15 – 22 метри на секунду, у південній, східній частині та в центральних областях країни слід чекати на пориви сильного вітру 25 – 30 метрів на секунду.
Температура вночі та вдень у західних областях +2...+7 градусів тепла, в північних областях +4...+9 градусів тепла, на решті території уночі +6...+11 градусів, удень +10...+15 градусів.
У Карпатах буде значний сніг, місцями хуртовини, вдень пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, на дорогах ожеледиця, температура вночі 0...-5 градусів, а вдень близько нуля градусів.
Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні
Буде хмарно, вночі значний дощ, удень дощитиме. Вітер південнно-західний із переходом на північно-західний, 9 – 14 метрів на секунду, вдень пориви 15 – 20 метрів на секунду, І рівень небезпечності, жовтий.
Температура вночі та вдень +4...+9 градусів, по Києву вночі та вдень +7...+9 градусів.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
12 листопада у північних, центральних, вночі і в південній частині країни значні дощі, а в Карпатах значний сніг.
В Україні очікують пориви вітру 15 – 22 метри на секунду, тож оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
У південній, східній частині та в центральних областях пориви сильного вітру сягнуть 25 – 30 метрів на секунду, оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
Небезпека в Україні 12 листопада / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +7...+9
- Ужгород +6...+8
- Львів +5...+7
- Івано-Франківськ +6...+8
- Тернопіль +6...+8
- Чернівці +6...+8
- Хмельницький +6...+8
- Луцьк +6...+8
- Рівне +5...+7
- Житомир +6...+8
- Вінниця +6...+8
- Одеса +10...+12
- Миколаїв +12...+14
- Херсон +13...+15
- Сімферополь +16...+18
- Кропивницький +9...+11
- Черкаси +8...+10
- Чернігів +6...+8
- Суми +8...+10
- Полтава +10...+12
- Дніпро +13...+15
- Запоріжжя +13...+15
- Донецьк +13...+15
- Луганськ +13...+15
- Харків +13...+15
Прогноз погоди в Україні на 12 листопада / Укргідрометцентр